Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 30’uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadı. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay yaptığı açıklamada, demokratik, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi temel alan bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin üzerinden 30 yıl geçtiğini vurguladı. Geçen süre zarfında binlerce çocuğun hayatına dokunduklarını ifade eden Alpay, “Bugün Bursa’da anaokulundan liseye uzanan eğitim kurumlarıyla, yurtlarıyla, kültür merkeziyle ve akademik başarısı yüksek, özgüvenli, evrensel değerlere sahip, kültür, sanat ve spor alanında kendinden söz ettiren öğrencileriyle örnek bir Kooperatif var” dedi.

“Tam bursluluk programını hayata geçirdik”

ÇEK olarak yola çıktıkları ilk günden bu yana en önemli hedeflerinden biri olan “Tam Bursluluk” programını hayata geçirdiklerini ifade eden Nihan Alpay, “Eğitimde fırsat eşitliği hayalimizi büyütüyor ve yeni bir hikâye yazıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her çocuk, doğru destekle kendi mucizesini yaratma şansını elde eder” açıklamasında bulundu.