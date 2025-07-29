Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), eğitimde kalite güvencesi ve kurumsal gelişim alanındaki istikrarlı çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılan değerlendirmelerde BTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı gibi alanlardaki 46 kriteri başarıyla geçerek, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Rektör Çağlar: Aynı kararlılıkla çalışacağız

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, alınan akreditasyonun üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Üniversitenin kuruluşunun 15’nci yıldönümünde gelen bu başarının önemine dikkat çeken Rektör Çağlar, “Eğitimde kaliteyi temel ilke edinen üniversitemiz, bilimsel üretkenliği ve toplumsal katkıyı merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. YÖKAK tarafından verilen bu tam akreditasyon, kurumsal gelişimimiz ve kalite yönetim sistemimizin sağlam temeller üzerine kurulduğunun bir göstergesidir” dedi. Rektör Prof. Dr. Çağlar, bu başarıda emeği geçen akademik ve idari tüm personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür ederek, “Bu akreditasyon sadece bir sonuç değil, sürekli iyileşme ve kalite odaklılık anlayışımızın sürdürülebilirliğinin de bir teminatıdır. Üniversitemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.