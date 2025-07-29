Mimarlar Odası Bursa Şubesi, yapay zekanın mimarlık mesleğinde nasıl kullanılabileceğinin tartışılması için ‘Yapay Zeka ve Mekan’ etkinliğini düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bilişim Eğitim Komitesi Üyesi Sümeyye Umut, “Bugün burada, mimarlığın yalnızca mekânla değil; aynı zamanda veriyle, kültürle ve teknolojiyle nasıl iç içe geçtiğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu etkinlik, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bilişim Komitesi olarak, mimarlığın günümüz dinamikleriyle kurduğu ilişkiye dair bir alan açma niyetinden doğdu. Gün boyunca, kodlama ile mekânsal tasarımın kesişimlerinden, yapay zekânın mimari süreçlerdeki rolüne; dijital kültürlerin mekân üretimine etkisinden, veri temelli tasarım stratejilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ilham verici konuşmalar ve atölyeler sizleri bekliyor olacak. Bu süreçte yanımızda olan UmaiLab ekibine, bize desteklerini esirgemedikleri ve katkılarıyla bu etkinliği güçlendirdikleri için gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, Eğitim ve Bilişim Komitesi’ndeki tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve emekleri için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Umarım buradan sadece bilgi değil, aynı zamanda yeni bağlantılar, yeni sorular ve ilhamlarla ayrılırsınız” şeklinde konuştu.



