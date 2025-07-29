ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, üretim ve ihracatın kentimiz ve Türkiye ekonomisi için taşıdığı kritik öneme değinerek şunları kaydetti: “Bursa’mızın üretim gücü artık yalnızca iç pazarda değil, küresel arenada da güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Bu güçle sürdürülebilir büyüme sağlamak, iş dünyamızın en temel önceliklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında üretimin yanı sıra katma değerli ihracatın da kilit bir rolü olduğuna inanıyoruz. Ancak ihracat, kısa vadeli değil; planlama, vizyon ve kararlılık gerektiren uzun soluklu bir yolculuk. Bu süreçte hem pazarını büyütmek isteyen hem de ihracat potansiyelinin farkında olmayan firmalarımız için Bursa Dış Ticaret Merkezi çok önemli fırsatlar sunuyor.” ifadelerini kullandı.