Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, ‘Zirvede Kadın Var’ etkinliğinde konuşmacı olarak katıldı. Sektördeki kadın sayısının artmasının gurur verici olduğunu söyleyen İlici, “2017 yılından günümüze kadar 350’ye yakın gayrimenkul danışmanı yetiştirdim ve bu arkadaşlarımın yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Ben kadınların istediği, gönül verdiği her şeyi başarabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Topuk sesleri gurur verici”

Sektörlerinde kadınların topuk seslerinin yükselmesinin, sayılarının çoğalmasının kendisini gururlandığını ifade eden Sevcan İlici, özellikle kadınlara ve gençlere ilham olmak istediğinin vurgusunu yaptı.