Elektronik kart tasarımından yazılım geliştirmeye kadar tüm süreçleri tamamen yerli mühendislik gücüyle yürüten Bemis, TOGG ile benzer vizyona sahip olarak Türkiye’de teknoloji üreten markalar arasında yerini güçlendiriyor. Yeni ürün ailesi, ilk kez EV Charge Show’da tanıtıldı. Fuar lansmanında büyük ilgi gören 2. Nesil Şarj Ürünleri, Bemis’in inovasyon gücünü ve üretim kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’de ilk kez üretilen V2L ve C2L adaptörleriyle dikkat çeken Bemis, şimdi de akıllı şarj kablosunu yerli imkanlarla geliştirerek pazara sundu. Bu yeni ürün, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran kendini toplama özelliğiyle öne çıkıyor. Sektörel farkındalığı artırmak ve servis süreçlerinde kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla Bemis, bayi ve teknik servis ağlarına yönelik eğitim programları da organize edecek. Yeni nesil ürünleriyle ciddi bir teknolojik gelişim kaydeden Bemis, önümüzdeki dönemde ihracat pazarlarına açılmayı hedefliyor. Geleceğe yön verecek projelerle yerli üretimin gücünü dünya standartlarına taşımaya kararlı olan Bemis, önümüzdeki süreçte de teknoloji ve yazılım alanlarında fark yaratarak yeni ürünler üreterek sektörünün öncüsü olmaya devam edecek.

Global pazarda tanıtılıyor

Bemis Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, Kolombiya’daki fuara katılarak firmayı global pazarda tanıttıklarını belirtti. Güneş, “Bugün itibarıyla 70’ten fazla ülkede, 7.000’den fazla ürün çeşidiyle faaliyet gösteren global bir marka haline gelen Bemis, “Made in Türkiye” anlayışıyla dünyada büyümeye ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Latin Amerika’nın en büyük enerji ve mobilite fuarlarından Feria FISE 2025’te yerimizi aldık. Yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimizi global pazarda tanıtmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.