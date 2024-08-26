GÖKSEL BAŞARAN

Endüstriyel elektrik malzemeleri üretmek için Bursa’da kurulan ve sektörde 30 yıllık deneyime sahip olan Bemis Teknik Elektrik, elektrikli araçlar için şarj ürünleri üretimine başladı. Bemis Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Güneş, “Yazılımından dizilimine kadar her şeyi yerli tasarladık. Bemis’in imajına katkı sağlayan prestij bir ürün grubu yapalım dedik. Son derece güvenli, tam donanımlı bir cihaz geliştirdik” dedi.

Kağan Güneş, konuyla ilgili Ekohaber’in sorularını yanıtlarken, şunları kaydetti:

Dünya’da büyük ölçüde akaryakıtlı araçlardan elektrik ve yeşil enerji ile çalışan araçlara geçiş gerçekleşti. Bugünlerde ülkemizde de bu dönüşüm gerçekleşiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için biz de üstümüze düşeni yapmak hedefiyle bu anlamda elektrikli araç ekipmanları üretimine başladık.

“Elektrikli araba diyoruz, bu iş elektrikçilerin işi. Bu iş yeterince sahiplenilmedi. Dolayısıyla en başta biz sahiplenelim dedik. Elektrikli arabaların şarj ürünlerini üretmede biraz beklemek istedik. İki üç sene önce Şarj soketlerini üretebilirdik. Standartlar iki kez revize edildi. Bundan sonra artık değişmez düşüncesiyle, 1 buçuk sene önce bunun Ar-Ge’sine başladık. fiş priz üretiminde 30 yıllık deneyimimiz ile. Dünyada en çok satan, en kaliteli araç şarj soketler modelleri aldık, sentezleyerek kendi özgün modelimizi yarattık.

Şarj Ünitesi tarafında birçok firmadan farklı olarak anakart yazılımından dizilimine kadar her şeyi yerli tasarladık. Bemis’in imajına katkı sağlayan prestijli ve katma değerli bir ürün yapalım dedik. Elektronik ve yazılım departmanını firmamıza entegre ettik ve teknoloji üretme kabiliyetimizi geliştirdik. Neticede, son derece güvenli, tam donanımlı bir cihaz geliştirdik. Çok satmayı hedeflemiyoruz ama imajımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye’de şu anda şarj soketlerini üreten 3 ve cihazları üreten firma sayısı 5-6 civarında. Bursa’da biz ilkiz. Türkiye’de bizim kadar yerli üreten pek yok, çoğu ithal ediyor. Talep şu anda iyi, talepleri karşılamak noktasında hassas ilerliyoruz. Stoklu, tedbirli olmaya çalışıyoruz. Ciddi talepler geliyor Bemis kullanıcıları teveccü gösteriyorlar sanayi sitelerinden, otoparklardan v.s.”

20’yi aşkın bayilik verdik

Elektrikli araç şarj ürünleri konusunda şu ana kadar 20’nin üzerinde bayilik verdiklerini, satışlara başladıklarını ifade eden Güneş, “Tanıtımlara da başladık, talepler gelmeye başladı, iyi olacağına inanıyoruz. Komponentler dışında tamamen yerli üretim. Bizim cihazımızda şarj süresi daha hızlı. Biz şu anda mobil şarjlardan başlayarak 22 kW kadar üretiyoruz. Şu anda üç ana grupta, toplamda 12 çeşit şarj cihazı ürettik. Bunun dışında 11’inci ayda fuara hazırlanıyoruz. Fuarda yeni Mobil Şarj Cihazı ürünümüzü sergilemeye hazırlanıyoruz, ardından 30 kilovat DC ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Onu da modüler yapacağız; 30, 60, 90 şekilde büyütebileceğiz. DC şarjlara da AVM gibi ortak alanlarda ihtiyaç olabilir. Böyle ihtiyaçlar olacak, biz de ona göre ürünler üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk: Mini adaptör (V2L, Araçtan Enerji Alma)

Türkiye’de olmayan bir ürün daha yaptıklarını açıklayan Kağan Güneş, şu bilgiyi verdi: “Çin’de üretiliyor. Mini adaptör dediğimiz bir ürün. Elektrikli araçlar aynı zamanda ciddi bir enerji depoluyor. Piknik gibi bir yere gittiniz, elektriğin olmadığı bir alan ama aracınızda elektrik var. Arabanızdaki elektriği kullanma imkanı sağlıyoruz size. Mini adaptör ile aracınız bir power bank’e dönüşüyor, şarj ettiğiniz yere takıyorsunuz, arabadan geriye enerji alıyorsunuz. İhtiyacınız olan elektriiği orada kullanabiliyorsunuz. Bu ürün Türkiye’de ilk.”