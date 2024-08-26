Mesleki eğitim alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan BUTGEM, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. BUTGEM’de 120 öğrenci, tekstil, moda tasarımı, grafik tasarım, peyzaj mimarisi, otomasyon ve robot programcılığı, endüstriyel kalıpçılık ile CNC operatörlüğü programlarında 250 saatlik uygulamalı eğitimlerin ardından uzman tekniker olarak istihdama hazır hale geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliğiyle düzenlenen uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimleri sona erdi. Öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve belirli konularda uzmanlaşmalarını sağlamayı hedefleyen proje, iş dünyasının uzman personel ihtiyacına çözüm sunacak pilot bir uygulama olarak hayata geçirildi.

Protokol kapsamında 7 farklı alanda başlatılan yaz okulu programında ortalama 250 saat uygulamalı eğitim alan 120 öğrenci, uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimlerinin ardından sektörde doğrudan istihdama hazır uzman teknikerler olarak mezun oldu. BUTGEM’de düzenlenen sertifika töreni Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, fabrikalarda yeni nesil teknolojiye yapılan yatırım kadar teknolojiyi kullanacak iş gücünün de yetiştirilmesi gerektiğini belirtirken, “Mesleki eğitimde marka olan şimdiye kadar 2 bini aşkın eğitim programında 40 binin üzerinde gencimizi mezun eden BUTGEM, her geçen dönem eğitim yetkinliğini ve tecrübesini güçlü eğitimci kadrosu, yeni nesil teknolojik sınıflarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime yapılan yatırımlarımıza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

BUTGEM üniversite ile sanayiyi buluşturdu

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da, BUTGEM’in sanayi ve üniversite işbirliği açısından önemli projeler ürettiğini vurgularken, “Bu yıl meslek yüksekokulu doluluk oranımız yüzde 100 oldu. Bu da gösteriyor ki; öğrencilerimiz buraya yöneldiğine göre buradan daha çıkmadan piyasayla hızlı bir biçimde buluşuyor” dedi.

BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, eğitim programının sektörün ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.