BEKSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Emrah Yıldırım, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Grup Başkanı Erdinç Türker, ticaret denetmenleri ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, sektörün artık geleneksel yöntemlerden sıyrılıp yasalara ve standartlara uygun üretim yapma bilincine ulaşması gerektiğini vurguladı. “2003 yılında kurulan BEKSİAD, o dönemde daha çok geleneksel yöntemlerle sürdürülen bir ticaret yapısına sahipti diyen Başkan Bayezit, “Ancak pandemi sonrası değişen mevzuat ve yeni yasalarla birlikte artık daha düzenli ve bilinçli bir üretim anlayışını benimsememiz gerektiğinin farkındayız. Bu toplantı da işte bu dönüşüme katkı sağlamak amacıyla düzenlendi” dedi.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, denetimlerin sadece cezai amaçla değil, haksız rekabeti önlemek ve güvenli üretim yapan firmaları desteklemek için yapıldığını belirterek, “Güvenli üretim yapan firmaların haksız rekabetle karşılaşmasını engellemek ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir. BEKSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkısı büyük. Bu tür seminerler sayesinde kamu ve özel sektör arasında sağlıklı bir köprü kuruluyor” ifadelerini kullandı.