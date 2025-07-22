Yalçın Home&Garden, 1992’li yılların başında başlayan firmanın kurucusu olan Erdal Yalçın ile yolculuğuna başladı. Şimdilerde ise ikinci kuşak olan Genel Müdür Caner Yalçın önderliğinde oturma grupları, bahçe mobilyaları, köşe takımları, masa ve sandalyelerin üretimi ve perakende satış yapıyor.

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Yalçın Home&Garden sürdürülebilir ve çevreci üretim anlayışıyla sektörde fark yaratıyor. 30 yılı aşkın tecrübesiyle üretimden perakendeye modelini benimseyen firma, doğal kaynakların korunmasına özen göstererek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Genel Müdür Caner Yalçın, firmanın üretim felsefesini şu sözlerle anlatıyor:

"Biz Yalçın Home&Garden olarak, mobilyalarımızı üretirken sadece estetik ve konfora değil, aynı zamanda çevreye olan etkimize de odaklanıyoruz. Müşterilerimiz, Yalçın Home&Garden mobilyalarını tercih ederek hem uzun ömürlü ürünlere sahip oluyor hem de çevreye duyarlı bir tüketimin parçası haline geliyor. Dayanıklı ve modası geçmeyen tasarımlarımızla 'kullan-at' kültürünün önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Yalçın, “Fabrikamızda ürettiği ürünlerle kalite kontrolünü en üst seviyede tutuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, modern, klasik ve fonksiyonel tasarımlarla her zevke hitap ediyor. Kullanıcı odaklı ürünlerle uzun ömürlü mobilyalar üretirken üreticiden tüketiciye doğrudan satış sayesinde uygun fiyat avantajı sunuyoruz” dedi.