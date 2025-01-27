BALKANTÜRKSİAD konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Kosova Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, BalGöç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen ve Balkan kökenli derneklerin başkanları ile 9 Şubat 2025 tarihinde Kosova’da yapılacak seçimlere katılacak Türk milletvekili adaylarıyla BALKANTÜRKSİAD üyeleri katıldı.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Balkanlar ve Rumeli’nin Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtirken, “Akrabalık ilişkilerimizden ekonomik alandaki iş birliklerimize kadar Balkan ülkeleri ve Rumeli’deki kardeşlerimizle her zaman yakın olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına katılan Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, “Kardeşlerimizin Kosova parlamentosundaki milletvekili sayısını artırmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

Türk toplumunu bir araya getirmeliyiz

Seçimlerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da şunları söyledi:

“Balkanlar'da Türk kültürünü, Türkçe’yi ve milli kimliği yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin desteğini her zaman yakından hissediyoruz.

Burada yaşayan Türkler’in hiçbiri devlete sahip değil, yani bir azınlık statüsündeyiz. Bulgaristan'da da öyle, Kosova'da da öyle, Makedonya'da da öyle, Batı Trakya'da da öyle, Romanya'da da öyle. Bu ülkelerdeki bu statüdeki Türk toplumunu bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunun ilk başlangıç noktasını, belki Balkanlar'daki Türk siyasilerin platformunu oluşturarak yola çıkmamız gerekiyor.”