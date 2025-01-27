Bursa'da yaşayan Artvinli sanayici ve iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan ARSİYAD, derneğe katılan yeni üyelerini, Kutlucan Otel'de düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla kabul etti. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Mehmet Solak, ücret ve fazla mesai, çalışma koşullarının takibi, yıllık izin usulü, iş sözleşmeleri ve insan kaynakları biriminin neleri takip etmesi gerektiği konularında üyelere detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, ''Yakın zamanda aramıza katılan yeni üyelerimizle, bugün tanışma fırsatı yakalamış olduk. Artarak çoğalıyoruz, ne mutlu bize. Bildiğiniz gibi derneğimizin misyonu, üyelerimizi nitelikli geniş bir çevreyle buluşturmak, bilgi ve tecrübeyi topluma fayda sağlayacak bir bütün haline getirmektir. Tüm üyelerimiz bu bilinçle ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu çabanın en keyifli sonuçlarından biri uzun zamandır hayalini kurduğumuz ARSİYAD Artvin Evi'dir. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları tamamladık. Aralık sonunda ARSİYAD Artvin Evi'nin ruhsatını aldık ve şubat ayında inşaata başlıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Yeni üyelere plaket ve rozet



Acar'ın konuşmasının ardından derneğe yeni katılan, İslam Dikbıyık, Coşkun Dönmez ve Abdullah Özer'e plaket ve rozet takdim edildi. Kahvaltı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Mehmet Solak, interaktif bir sunum gerçekleştirdi. ARSİYAD üyelerinin sorularını da yanıtlayan Solak'a, ARSİYAD Eğitim Komisyonu Üyesi Gökhan Bilgin'in çiçek takdim etmesinin ardından etkinlik sona erdi.