Küresel üretim dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2026, Bursa’nın güçlü makine ve üretim teknolojileri sektörünü de İstanbul’da buluşturacak. Takım tezgâhları ve üretim teknolojileri alanındaki organizasyona Bursa’dan 58 firma katılım sağlayacak. Bursa’nın makine imalatındaki güçlü altyapısını ortaya koyan katılımcılar arasında takım tezgâhları, CNC sistemleri, lazer teknolojileri, kesici takımlar, kalıp ve otomasyon çözümleri, kaynak teknolojileri, hidrolik-pnömatik sistemler ve endüstriyel üretim ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonunda, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliği, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilecek fuar, 28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bursa’dan fuara katılacak firmaların geniş sektör dağılımı, kentin yalnızca otomotiv ve tekstil gibi geleneksel üretim alanlarında değil, yüksek teknoloji ve makine imalatında da sahip olduğu üretim kapasitesini ortaya koyuyor.

Bursalı firmalar, organizasyonda ürün ve teknolojilerini sergilemenin yanı sıra yeni iş bağlantıları kurma, ihracat pazarlarını genişletme ve uluslararası sektör temsilcileriyle temas kurma fırsatı yakalayacak

Sektörün gücü ortaya konacak

Küresel üretimde yaşanan dönüşüm, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesine ve üretim merkezlerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Artan maliyetler, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, üreticilerin daha güvenli ve erişilebilir merkezlere yönelmesini beraberinde getiriyor.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında sahip olduğu stratejik konumu, gelişmiş sanayi altyapısı, lojistik imkanları ve üretim kabiliyetiyle bu dönüşümde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Bursa ise otomotiv, makine, metal, tekstil ve diğer sanayi kollarındaki üretim altyapısıyla Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

MAKTEK Avrasya 2026, "Türkiye is Key" vizyonuyla Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturmayı hedefliyor. Fuar kapsamında CNC sistemlerinden robotik çözümlere, dijital üretim platformlarından sürdürülebilir üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün ve teknoloji yelpazesi sergilenecek.

"DAHA" mottosuyla üretim teknolojileri

Fuarın bu yılki mottosu "DAHA" olarak belirlendi. Daha hızlı, daha verimli, daha hassas ve daha akıllı üretim anlayışının öne çıkarılacağı organizasyonda Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamaları, dijital ikiz teknolojileri ve veri odaklı üretim modelleri de gündeme taşınacak. TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK Avrasya'nın takım tezgâhları ve üretim teknolojileri alanında Türkiye ve bölgenin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti. Akyüz, fuarın firmaların yeni pazarlara açılmasına ve küresel ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağladığını ifade etti.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de organizasyonun Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası ölçekte temsil eden önemli platformlardan biri olduğunu söyledi. Ersözlü, farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçilerin buluştuğu fuarın firmalara uluslararası pazarlara erişim imkânı sunduğunu kaydetti.

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek ise makine imalat sektörünün sanayinin gelişimindeki stratejik rolüne dikkati çekerek, teknoloji, üretim kapasitesi ve iş birliklerinin birlikte geliştirilmesinin önemini vurguladı.