BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, BALKANTÜRKSİAD olarak sürekli çalışarak üyelerine yeni iş birliği imkanları oluşturduklarını ifade ederken, “Avrupa’nın getirdiği vize kısıtlamalarına karşı yeni pazarlar bulmak adına Türk cumhuriyetlerine açılıyoruz, Avrupa’da şirketler satın alıyoruz. Bizler umudumuzu bir an bile kaybetmiyoruz. Nasıl ki büyüklerimiz Balkan ve Rumeli topraklarından göç edip adeta yoktan var oldularsa, bizler de birlik ve beraberlik içinde yarınlara güveniyoruz” diye konuştu.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle tamamlayan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “En büyük Balkanlı Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak.’ Bu hedef doğrultusunda bizler de daha güzel yarınları inşa etmek için çalışıyoruz ” diyerek duygularını dile getirdi.

TOBB Başkanı’ndan Bursa’ya övgü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Bursa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Bursa’nın en etkin iş insanı derneği BALKANTÜRKSİAD’ın, başta Başkan Fatih Şakir ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bursa bir Balkan göçmeni şehridir. Balkanlar’dan gelen insanlarımızın dinamizmi ile Bursa sanayi şehrine dönüştü. Girişimci ruhunuzla ülkemize önemli katkılar sağladınız. Sizleri yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu, “Dünyadaki savaşlardan dolayı yaşanan global karışıklıkta BALKANTÜRKSİAD olarak sizlerin bu performansı çok önemli. Suriye’de de yeni bir ülke inşa edilmesiyle burada da önemli işlere yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin durumunu da değerlendiren Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Birliği, baktığımız zaman Çin’in arkasında kalmıştır. Avrupa iş dünyasının büyüme beklentileri oldukça düşmüştür. En büyük ihracatımızı Avrupa birliği ülkelerine yapıyoruz. Avrupa birliği ülkelerinin piyasası son dönemde yüzde 25’ten yüze 11’e indi. Bizler Türkiye olarak bu global durumu lehimize çevirmek için çalışmalıyız” şeklinde görüşlerini belirtti.