İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), sektörün önde gelen firmalarından Şişecam ile Lineadecor’u ziyaret etti.

Bursa'da inşaat sektörünün öncü firmalarını aynı çatı altında buluşturan İMSİAD Başkanı Şeref Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberindeki 40 kişilik heyetle önce İstanbul Tuzla'daki Şişecam Genel Müdürlüğü’ne, daha sonra Lineadecor'un Gebze'deki fabrikasına ziyaretlerde bulundu.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Şişecam ziyaretinde, "İMSİAD olarak Sanayici Müteahhit Buluşması etkinliklerimiz çerçevesinde Şişecam’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. İnşaat sektöründe cam ürünlerinin önemi ve sektöre katkıları üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. 4 kıtada 14 ülkede 45 üretim tesisiyle sektörün öncülüğünü yapan Şişecam’a sundukları inovatif çözümler ve değerli misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. İş birliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyoruz" dedi.

Şişecam İş Geliştirme Direktörü Serhat Yerkazan da, "Şişecam ailesi olarak İMSİAD Yönetimini ve üyelerini ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım bu ziyaretler daha sonra birlikte adımlar atmamızı sağlayacaktır" şekline konuştu.

Şişecam Mimari Projeler Yöneticisi Semih Kaynar ise "Farklı İhtiyaçlara Doğru Cam Çözümleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. İMSİAD Başkanı Şeref Demir'in, Yerkazan'a teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından Şişecam Deneyim Merkezi'ni gezen heyet, burada farklı modelde cam örneklerini inceleme fırsatı buldu.

İMSİAD heyeti, programına Lineadecor'un Gebze'deki fabrikasını ziyaretiyle devam etti. Lineadecor Satış ve Pazarlama Direktörü Levent Yılmaz tarafından karşılanan heyet, showroomda ürün incelemelerinde bulundu. Lineadecor Tasarım Direktörü Timur Erbil, İMSİAD üyelerine mutfak modellerini tanıttı ve merak edilen soruları yanıtladı. Heyet, ardından üretim tesisini inceledi.