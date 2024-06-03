Asansör sektörünün ihtiyacı olan mühendislik çalışmaları ve tecrübeli, işinde uzman teknik elemanları sayesinde kendisine sağlam bir yol çizen Apexlift Asansör, 17 yıl önce bu sektöre giriş yaptı. Apexlift, AB yasalarına uyumlu kalite standartları ve eğitimli kadrosunun çalışma performansıyla tercih edilen bir marka haline geldi. Apexlift markası, inşaat firmalarının ve işletmelerin aradığı çözüm ortağı özelliği nedeniyle de referanslarını günden güne artırıyor.

Sanayi ve konut sektörüne yönelik geliştirdiği özel ve yenilikçi çözümlerle tanınan Apexlift, her tip ve ihtiyaca göre üretim yapabiliyor. Bursa’da kurulu bulunan firma bünyesinde makine daireli ya da dairesiz, hidrolik, insan, yük, sedye ve araç asansörleri; asansörler dışında yürüyen merdivenler, yürüyen bant montajı da yapılıyor. Ayrıca tüm bu çeşit ürünlerin montaj ve bakım hizmetini de firma tarafından müşterilere sunuluyor. Önceliği insan hayatı, can ve mal güvenliği olan Apexlift, teknolojiyi yakından takip ederek, kendisini çağa göre yeniliyor.

Yerli asansörler kullanılmalı

Apexlift Genel Müdürü Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu, sanayide, işletmelerde kullanılan yük asansörlerine değinirken, “Yük asansörlerinin emniyetli olması lazım. Yapacakları yatırım, uzun vadede kendilerine döner” diye konuştu. Asansörde yabancı yerine yerli markaların tercih edilmesi gerektiğini de dile getiren Kaşlıoğlu, yabancı markaların parçalarının daha pahalı olduğunu, yerli firmalar kadar hızlı ve kaliteli hizmet veremediklerini anlattı.

Artık daha az enerji ile daha verimli ve uygun fiyatlı asansörleri üretebildiklerini kaydeden Kaşlıoğlu, bu noktada keşfin önemli olduğuna işaret ederken, müşterilere fiyat- performansa bakmalarını tavsiye etti. Asansörde tasarruf olmayacağını, ucuza kaçılmamasını isteyen Apexlift Genel Müdürü Kaşlıoğlu, uzman firmalara proje çizdirilmesi gerektiğini anlattı. İnsan taşıyan asansörler konusunda ise Kaşlıoğlu, 3 katlı binalara kadar asansör zorunluluğu bulunmadığını, ancak talep edilirse, daha uygun fiyatla engelli üniteleri benzeri çözümleri uygulayabildiklerini kaydetti. Kaşlıoğlu, şöyle devam etti: “Asansörlere yeni ruh getirmek istiyoruz. AB standartlarına uygun üretim yapıyoruz. Yeşil ve mavi asansörlere, insanlarımız güvenli binebilirler. Denetimler yoğun yapılıyor. Çoğu sektörün ilerisindeyiz bu açıdan. Türkiye’de mevcut 700 bin asansörün çoğu etiketlendi. Bu güzel bir gelişme. Bazen revizyon da yetmeyebilir, o zaman yenilemek gerekir.”

Yeni teknoloji asansörlerde kullanılan güvenlik sistemlerine ilişkin bilgi veren Apexlift Genel Müdürü Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu, “Herhangi bir arıza durumunda asansör içindeki acil çağrı butonuna 5 saniye basıldığında, telefon çekmese bile servise mesaj gidiyor ve böylece ekip yola çıkıyor. Asansör içinde güvendesiniz, havalandırma da var. Yapmanız gereken, sakin kalmak” diye konuştu. Bu sistemin yeni asansörlerde zorunlu olduğunu, mevcut asansörlerde de istenmeye başlandığını anlatan Apexlift Genel Müdürü Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu, ülke genelinde iki yıl içinde bu sistemin yerine oturmuş olacağını kaydetti. Yüksek katlı binalar için mevcut asansörlere ek olarak yük ve çöp vs. taşımak için ek asansör konulabileceğini de dile getiren Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu, mimar ve müteahhitlerin bunu düşünmeleri gerektiğini ifade etti.