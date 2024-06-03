ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal ile Genel Müdür Şevki Köksal tarafından karşılanan CHP’li Vekil Öztürk, fabrikayı gezerek üretim ve ihracat hakkında bilgiler alırken, çalışmalarla da bir süre sohbet etti. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “ERA Alüminyum’un çok güzel ve kısa zamanda çok anlamlı işler yaptığını gördüm. Aslında bu ivme gelecekte çok daha güzel işlere imza atacaklarının göstergesidir. Firmanın, Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katan katma değerli ürünler imal ederken, içine mühendisliği ve teknolojiyi katan çalışmalarını takdir ediyorum. Katma değerli ürün üretmek ülkemizin en fazla ihtiyacı olan konu. Bunu başardıkları için ERA Alüminyum’u kutluyorum” dedi.

ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal da, Milletvekili Hasan Öztürk’ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını olduklarını belirtti.