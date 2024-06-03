Mesafe Koleji Teknoloji Lisesi'nin düzenlediği ve öğrencilerin hayallerindeki fikri gerçeğe dönüştürdüğü Geleneksel MesaFikir Yarışması’nda en iyi fikirler ödüllendirildi. Bursa geneli 7., 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada birbirinden yaratıcı fikirler değerlendirildi. Uçanokul Online Eğitim Platformu Genel Koordinatörü Erol Gürlek’in açılışını yaptığı yarışmanın jüri üyeliklerini ise DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, EPSA Yalıtım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Barakfakih Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ece Üner yaptı.

Yarışmanın birincisi “Engelsiz Ev” projesi ile 80. Yıl Cumhuriyet İmamhatip Ortaokulu ikincisi “Kaliforniya Solucanı” projesi ile BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, üçüncüsü ise yine BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı “Farklı Biyomalzemelerle Çevreci Kağıt Üretimi” projesi oldu.