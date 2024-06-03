Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında basına yönelik uygulamaya konulan kısıtlamaların ardından bu kez de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), basın kuruluşlarının ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptı. SGK, bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Yapılan değişiklik ile, ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkarıldı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi.