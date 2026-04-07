Devlet eski bakanlarından Cavit Çağlar, merhume için başsağlığı dileklerini iletmek üzere Yusuf Bakioğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Çağlar, Bakioğlu ailesine sabır ve metanet temennilerini iletti. Referans Holding merkezinde gerçekleşen buluşmada, Yusuf Bakioğlu da nazik ziyaretlerinden dolayı Cavit Çağlar’a özel olarak hazırlattığı hediyeleri takdim etti. Ziyaret kapsamında ayrıca Cavit Çağlar, kendi kitabını imzalayarak Yusuf Bakioğlu ile birlikte Referans Holding yönetim kurulu üyeleri Feray Uzunçayır ve Prof. Dr. Utku Çopur’a armağan etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.