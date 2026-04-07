Normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Normal doğum, hem anne hem de bebeğin biyolojik sürecine en uygun olan yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de teşvik ettiği normal doğum yöntemini desteklemek için kadromuzu sürekli eğitiyoruz. Biz burada sadece bir sayıya ulaşmadık, annelerimizi bu doğal sürece hazırlayacak güvenli ortamı ve uzmanlığı sunduk” dedi. Bu sonuca ulaşabilmek amacıyla çok sayıda eğitim ve seminerle kadronun daha donanımlı hale getirildiğine işaret eden Dr. Ahmet Özkul, “Ayrıca kalite belgelerini alıyoruz. Hayat Hastanesi’nin Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) puanının 100 üzerinden 99.4 olarak açıklandığını belirtmek isterim. Bu hepimizin başarısıdır. Kurumumuzda her şeyden önce eğitimi önemseyerek, gelişimin yükselmesini sağlıyoruz” diye konuştu.