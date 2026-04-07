Cargill, profesyonel şefler, pastacılar ve HoReCa sektörü için özel olarak geliştirdiği premium çikolata markası VANOVA™’yı Türkiye pazarına sundu. Cargill’in inovasyon, kalite ve şef odaklı ürün geliştirme anlayışının bir yansıması olan VANOVA™, şirketin küresel kakao ve çikolata uzmanlığını Türkiye’deki profesyonellerin ihtiyaçlarıyla buluşturuyor. Kökleri 1880’lerin Antwerp Belçika’sına dayanan bir markanın mirasını taşıyan VANOVA™, bugün Cargill’in global kakao tedarik zinciri güvencesi ve çikolata uzmanlığıyla Türkiye’de üretiliyor. Profesyonel mutfakların en büyük zorluklarından biri olan partiden partiye değişen kalite sorununa çözüm getiren VANOVA™, her kullanımda aynı tat profili, aynı akışkanlık ve aynı üstün performansı garanti ediyor. Markanın Black Diamond 55 (bitter), Coral 35 (sütlü) ve Pearl 29 (beyaz) kuvertür çeşitleri, ganajdan praline, kaplamadan dondurmaya kadar tüm pastacılık uygulamalarında kusursuz sonuçlar vermek üzere tasarlandı. VANOVA™’nın reçeteleri, Cargill’in profesyonel çikolata ve kakao uzmanlığını buluşturduğu Belçika’daki küresel konsept merkezi “House of Chocolate”’ın usta şefleri ve Cargill’in Ar-Ge uzmanları tarafından geliştirildi. Yüzde 100 kakao yağı içeren temiz formülüyle öne çıkan VANOVA™ ideal akışkanlık seviyesi ve kusursuz temperlenme özellikleriyle, en ince ve hassas dekorlardan en yoğun ganajlara kadar her uygulamada şeflere yaratıcılık özgürlüğü sunuyor. VANOVA™, bağımsız araştırma şirketi Akademetre Research tarafından 200 şef ile gerçekleştirilen çalışmada şeflerin beğenisini kazanarak Türk damak tadına uygunluğunu kanıtladı.