1989 yılından bu yana sürücü eğitimi alanında faaliyet gösteren Özbay Eğitim Kurumları, sektördeki tecrübesini güçlü yatırımlarla desteklemeye devam ediyor. Kurum, eğitim filosuna Renault Clio ve Dacia Sandero model toplam 10 yeni araç ekleyerek Bursa’daki sürücü adaylarına daha modern araçlarla direksiyon eğitimi alma fırsatı sunuyor. Yeni nesil güvenlik ve sürüş teknolojileriyle donatılan eğitim araçlarının, sürücü adaylarının eğitim sürecine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Modern eğitim araçları sayesinde kursiyerlerin hem araç hâkimiyetini daha hızlı kazanması hem de gerçek trafik koşullarına daha iyi hazırlanması amaçlanıyor. Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1989’dan bu yana sürücü eğitiminde güven, kalite ve tecrübe anlayışıyla hizmet veriyoruz. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek eğitim altyapımızı sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Filomuza kattığımız yeni eğitim araçları ile sürücü adaylarımıza daha güvenli, daha konforlu ve daha çağdaş bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Renault Mais’te görev yapan Güner Eser ve Ümit Yener’e kurumumuza ve bizlere verdikleri destek, bilgilendirme ve hizmet için teşekkürlerimizi iletmek isteriz.” Bursa’da sürücü eğitimi alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan Özbay Eğitim Kurumları, güçlü eğitmen kadrosu ve modern eğitim altyapısı ile her yıl binlerce sürücü adayını güvenli sürüş konusunda bilinçli bireyler olarak trafikte yer almaya hazırlıyor. Yetkililer, sürücü eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.