Toplantıda, mevcut ekonomik koşulların sektöre etkileri, artan maliyetler ve yeme içme alanındaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Sektör temsilcileri, özellikle girdi maliyetlerindeki artış, tedarik süreçleri ve sürdürülebilir üretim konularında görüş alışverişinde bulundu. BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özen, “Yeme içme sektörü, hem istihdam hem de üretim açısından önemli bir alan. Ancak son dönemde artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Bu süreçte birlik içinde hareket etmek, sorunları ortak platformlarda dile getirmek ve çözüm üretmek büyük önem taşıyor. BTSO ile gerçekleştirdiğimiz bu tür istişare toplantıları, sektörümüzün geleceği adına yol gösterici oluyor” dedi.

Kalite standartlarının korunması için çalışmalar sürüyor

Sektörde kalite standartlarının korunması ve rekabet gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özen, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle Bursa’nın yeme içme alanında daha güçlü bir konuma ulaşacağını vurguladı. Toplantı, sektörün gelişimine katkı sağlayacak önerilerin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaların ele alınmasıyla sona erdi.