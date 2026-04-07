2026 yılının ilk aylarında açıklanan 2025 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şehrinde makine satış adetlerinde yıllık ortalama yüzde 24 artış kaydedildi. Türkiye genelinde ise bu artış oranı yüzde 23 seviyesine ulaştı. Lothbrog Makine’nin özellikle sanayinin daha az gelişmiş olduğu doğu illerine yönelik yatırımları da dikkat çekerken, şirketin hizmet ağı 64 şehre ulaşarak sektörde önemli bir yaygınlığa erişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, Türkiye sanayisinin dönüşüm sürecine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akıncıoğlu, “GWEIKE Lazer markamızla Türkiye’de sanayicimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. 1500’ü aşkın makine teslimatına ulaşmış olmak bizim için önemli bir kilometre taşı. Özellikle Anadolu’nun farklı bölgelerinde sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi. Şirketin büyüme vizyonuna da değinen Akıncıoğlu, 2025 yılında gerçekleştirilen yeni fabrika yatırımının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Büyüyen Türkiye’nin daha fazla üretmesi ve ülkenin her noktasına hizmet götürmek amacıyla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte hem gelişen teknolojilerin tanıtılmasını hem de hizmet kalitemizi daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye sanayisinin tercih ettiği markalar arasında yer alan GWEIKE Lazer, Lothbrog Makine güvencesiyle önümüzdeki dönemde de sektördeki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.