Şirketin büyüme yolculuğunda emeği bulunan tüm paydaşların bir araya geldiği etkinlikte, birliktelik ve ortak üretim kültürünün altı çizildi. Katılımcılar, MGG Makina’nın kısa sürede elde ettiği başarıların arkasındaki en önemli gücün ekip ruhu olduğu konusunda hemfikir oldu. MGG Makina Genel Müdürü Müşfik Yadigar, 10. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada, şirketin kuruluşundan bu yana geçen süreci değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “10 yıl önce büyük bir inanç ve kararlılıkla çıktığımız bu yolda, bugün geldiğimiz noktadan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı; özveriyle çalışan ekibimizin, bize güvenen iş ortaklarımızın ve birlikte üretme kültürümüzün bir sonucudur. MGG Makina olarak sadece üretim yapan değil, değer üreten bir marka olmayı hedefledik ve bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik.” Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine de değinen Yadigar, “Gelecek yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, hem ülke ekonomisine hem de sektörümüze daha fazla katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Nice birlikte başarılara ve nice yıllara” dedi. MGG Makina’nın 10. yıl etkinliği, şirketin geçmişten bugüne gelişimini yansıtan paylaşımlar ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.