Mart ayı verileri incelendiğinde sektörler arasında ciddi farklılaşmalar dikkat çekti. Bursa ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörü, Mart ayında yüzde 6,3 artışla 868,7 milyon dolar ihracata ulaşarak pozitif ayrıştı. Elektrik-elektronik, çimento ve gemi-yat sektörleri de artış kaydeden alanlar arasında yer aldı. Buna karşın hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 31,6, meyve-sebze mamulleri yüzde 33,5 ve mobilya sektörü yüzde 25,8 gerileyerek Mart ayındaki düşüşte belirleyici oldu.

İlk çeyrekte Bursa ihracatı artıda

Ocak-Mart dönemine bakıldığında ise Bursa ihracatının genel olarak artış eğiliminde olduğu görülüyor. 2025 yılının ilk üç ayında 4 milyar 134 milyon dolar olan ihracat, 2026’nın aynı döneminde yüzde 2,8 artarak 4 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv sektörü yine lider konumda

Bu dönemde otomotiv sektörü yine liderliğini koruyarak yüzde 12,7 artışla 2,28 milyar dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörü yüzde 34,0, gemi ve yat sektörü yüzde 16,0 artışla dikkat çeken diğer alanlar oldu. Ancak tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinde çift haneli düşüşler yaşandı. Özellikle deri ve deri mamulleri ihracatındaki yüzde 24,9’luk gerileme dikkat çekti.

Bursa, Türkiye ihracatında üst sıralarda

Bursa, Türkiye genelinde ihracat sıralamasında üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Nitekim 2026 yılı Mart ayı verilerine göre Bursa, 1,7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü ili konumunda bulunuyor.

Küresel dalgalanma etkisi hissediliyor

Türkiye genelinde de ihracatın Mart ayında yüzde 6,4 gerilediği görülürken, Bursa’daki sınırlı düşüşün küresel talep daralmasına rağmen daha kontrollü gerçekleştiği değerlendiriliyor. Genel tablo, Bursa ihracatının güçlü sektörler sayesinde direnç gösterdiğini, ancak özellikle emek yoğun sektörlerdeki kayıpların dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.