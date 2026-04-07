Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde yenilenebilir enerji yatırımlarının son yıllarda hız kazandığını söyledi. OSBÜK olarak, OSB'lerdeki yenilenebilir enerji kapasitesinin daha da artması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kütükcü, şöyle konuştu: "OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının kurulu gücü son bir yılda 463 megavat artarak 5 bin 168 megavata ulaştı. Toplam 5 bin 168 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitemizin 4 bin 698 megavatı güneş enerjisi, 363 megavatı biyokütle, 80 megavatı jeotermal enerji, 27 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor. Toplam 8 bin 661 megavat kurulu güce sahip OSB'lerimizdeki elektrik üretim santrallerinin yüzde 59,7'si yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu gelişme, Türk sanayisinin sürdürülebilir üretim hedefleri açısından son derece kritik."

"Yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam etmesini bekliyoruz"

OSB'lerde halen faaliyet gösteren fosil yakıt bazlı elektrik üretim tesislerine dikkati çeken Kütükcü, doğal gaz çevrim santralleri, kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri, atık baca gazı ve termik santrallerden oluşan toplam 111 tesis bulunduğunu bildirdi. Bu tesislerin toplam kurulu gücünün 3 bin 493 megavat olduğu bilgisini veren Kütükcü, "OSB'lerimiz yalnızca üretimde değil, aynı zamanda enerji dönüşümünde de öncü rol üstleniyor. Yenilenebilir enerji kapasitemizin fosil yakıt bazlı üretim kapasitesini geride bırakması bunun en somut göstergesi. Önümüzdeki dönemde OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Düzenleme talebi

OSB'lerdeki yenilenebilir enerji kapasitesinin daha da artması için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Kütükcü, buralarda üretim yapan katılımcı sanayicilerin kendi öz tüketimleri için kurulan GES yatırımlarının kapasiteden muaf tutulması yönünde talepleri olduğunu, bunu da Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) ilettiklerini sözlerine ekledi.