Uzun yıllara dayanan sanayi ve otomotiv tecrübesiyle sektörün önemli isimleri arasında yer alan Kemal Yazıcı, ihracat odaklı çalışmaları ve sanayi yönetimindeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Yazıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. İş hayatına aynı yıl TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de proje mühendisi olarak başlayan Yazıcı, 1994 yılına kadar uçak üretiminde farklı görev ve sorumluluklar üstlendi. 1995 yılında otomotiv sektörüne geçiş yapan Kemal Yazıcı, 1995-2006 yılları arasında Toyota Türkiye ve Toyota Avrupa’da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Ardından 2006-2011 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), İstanbul Sanayi Odası (ISO) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesinde çeşitli görevler üstlenerek sektöre katkı sağladı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nde 2018-2026 yılları arasında Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yazıcı, 2026 yılı Nisan ayından itibaren OİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye başladı. 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ise Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanlığı görevini üstlendi. Hâlen Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdüren Kemal Yazıcı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren dört ayrı firmada da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Yeni dönemde UİB koordinasyonunda ihracatın geliştirilmesi, sektörler arası iş birliğinin artırılması ve Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. UİB bünyesindeki yeni görev dağılımında, UTİB Başkanı G. İhsan İpeker ile UHKİB Başkanı Haluk Özkarakaşlı da koordinatör başkan yardımcıları olarak görev aldı.