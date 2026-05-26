BUÜ Tıp Fakültesi Arş. Gör. Dr. Berkcan Doğan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Farklı Vücut Sıvılarında Eksozomal ve Serbest Dolaşan miRNA Gruplarını Ayırt Etmeye Yönelik Endojen miRNA İndikatörlerinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin tanıtım toplantısı, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaları her koşulda desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, bu projenin kurum adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Genç akademisyenlerin nitelikli projelerle bilimsel gelişime katkı sunmasının üniversitenin araştırma vizyonunu daha da güçlendirdiğini belirten Çiftçi, TÜBİTAK 1001 programının kurumun en prestijli desteklerinden biri olduğunu ve bu başarının hem proje ekibi hem de üniversite adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.