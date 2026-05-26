Türkiye’ye 2025 yılında 2,5 milyar dolar döviz kazandıran meyve sebze mamulleri sektöründe oluşturulan yeni yönetim yapısının, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni dönemde özellikle kalite standartlarının yükseltilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, pestisit sorunlarının çözümü ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi. Sektör temsilcileri, küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket edilmesinin önemine dikkat çekerken, yeni yönetimin sektörün sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor. Göreve seçilen başkan ve başkan yardımcıları için yapılan açıklamada, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projelerin yeni dönemde hız kazanmasının beklendiği vurgulanırken, “Başkanlarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.