Bursa Sivil Toplum Derneğinin (SİVİLAY) 2025 Kente Katkı Ödülleri sahiplerini buldu. 7 dalda 9 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende konuşan SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, SİVİLAY'ın Bursa için düşünenlerin, sorgulayanların ve sorumluluk alanların ortak iradesi olduğunu söyledi. SİVİLAY'ın geleneksel ödül töreni Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda seçkin konuğun katıldığı törenin açılışında konuşan SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, "Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değil, Bursa'ya gönül veren insanların ortak vicdanında bir araya gelmiş bulunuyoruz." diyerek, derneğin 21 yıl önce merhum Murat Gülez başkanlığında, Bursa'nın önde gelen 53 isminin bir araya gelmesiyle kurulduğunu hatırlattı.

'Bursa'da yaşamak değil Bursa'yı yaşatmak'

Kuruluşunda yalnızca bir dernek değil, bir kent idealinin olduğunu söyleyen Uzun, “O idealin adı 'Bursacılık'tı. Bursacılık; bu kente sadece aidiyet duymak değil, sorumluluk duymaktır. Bu şehirden almak değil, bu şehre vermektir. Bursa'da yaşamak değil, Bursa'yı yaşatmaktır. SİVİLAY yalnızca bir dernek değildir. SİVİLAY; Bursa için düşünenlerin, sorgulayanların ve sorumluluk alanların ortak iradesidir” dedi.

'Bursa hepimizin ortak evidir'

SİVİLAY'da bugüne dek başkanlık görevini yapan Ceyhun İrgil, Sena Kaleli, Nihat Sapan, Sabri Erdem ve Okan Aras'a da teşekkür eden Uzun, "6 Ekim 2025 itibarıyla yeni yönetimimizle birlikte bu emaneti devraldık. Bizler de aynı inançla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Bursa hızla değişiyor. Ve bu şehirde aklı, vicdanı ve sorumluluk duygusu olan sivil yapılara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Gerçek Bursalı olmanın, Bursa'yı ve ülkesini sevmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle bugün buradan tüm Bursa sevdalılarına bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, Bursa için birlikte üretelim. Kentimizin geleceğine birlikte sahip çıkalım. Çünkü Bursa hepimizin ortak evidir." dedi.