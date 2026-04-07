2025 yılında tekstil ihracatına yön veren ve İpek Böceği Ödülleri’nde zirveyi göğüsleyen ilk 10 firma, sektörün üretim ve pazarlama gücünü bir kez daha kanıtladı. Listenin başında yer alan Fistaş Fantazi İplik'i sırasıyla; Almaxtex Tekstil, Yeşim Satış Mağazaları, Küçükçalık Tekstil ve ACN-TR Dış Ticaret takip etti. İhracatın zirvesindeki diğer isimler ise Marteks Marmara Tekstil, Harput Tekstil, Berteks Pazarlama, Vanelli Tekstil ve Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri oldu. Bu dev kuruluşlar, sağladıkları döviz girdisiyle tekstil sektörünün sürdürülebilir büyümesindeki lokomotif rollerini bir kez daha tescillediler.

Pınar Taşdelen Engin: Made in Türkiye imzasını dünyaya taşıyoruz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün direnç gücüne dikkat çekti. Rekabetin her zamankinden zor olduğu bir iklimde UTİB olarak 1 milyar 222 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Engin, "Bu ödüller sadece birer plaket değil; azmin, emeğin ve ‘Made in Türkiye’ imzasını dünyaya taşıma kararlılığımızın birer tescilidir." dedi.

FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK

YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI

KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL

ACN-TR DIŞ TİCARET

MARTEKS MARMARA TEKS.

HARPUT TEKSTİL

VANELLİ TEKSTİL

MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ

WEAVERS TEKSTİL

MARSALA TEKSTİL

POLYTEKS TEKSTİL

ZORLU DIŞ. TİC.

BEZTAŞ PAZARLAMA

ERŞAT TEKSTİL

HASAN ALTINSU TEKSTİL

AKBAŞLAR TEKSTİL

DERHAN İÇ VE DIŞ TİCARET

EVİMTEKS DIŞ TİC.

PENELOPE KUMAŞ

İBERYARNS TEKSTİL

ELYAFTEKS PAZARLAMA

KIRAYTEKS INTERNATIONAL TEKSTİL

FORZA BASKI TASARIM

İPEKER TEKSTİL

İLAY DIŞ TİCARET

MORAL TEKSTİL

GÜLESER TEKSTİL

DURAK TEKSTİL

NUREL TEKSTİL

BATMAZ TESKTİL

D.C.M TEKSTİL KONFEKSİYON

MASS KONFEKSİYON TEKSTİL

ZAPSU TEKSTİL

GÜLDOĞAN MENSUCAT

KARATEX MENSUCAT

TABLO TEKSTİL