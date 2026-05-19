Automechanika Istanbul organizasyonunda gerçekleştirilecek olan fuar, bu yıl da otomotiv sektörünün küresel ticaret hacmine katkı sağlayan en önemli platformlardan biri olacak. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden profesyonel satın almacılar, distribütörler, üreticiler ve sektör temsilcileri fuarda bir araya gelecek. Organizasyonun, Türk otomotiv sanayisinin üretim kapasitesini ve ihracat gücünü uluslararası arenada daha görünür hale getirmesi hedefleniyor.

Fuarda hangi ürünler ön planda olacak?

Fuar kapsamında otomotiv yedek parça sistemleri, bakım ve onarım ekipmanları, servis çözümleri, araç elektroniği, dijital dönüşüm uygulamaları, bağlantılı mobilite teknolojileri, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve elektrikli araç teknolojileri ön plana çıkacak. Özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda hız kazanan elektrikli araç dönüşümü, akıllı servis teknolojileri ve çevreci üretim anlayışı organizasyonun ana gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Bursa’dan 59 firma katılacak

Otomotiv sektörünün üretim merkezlerinden biri olan Bursa ise fuarda güçlü katılımıyla dikkat çekecek. Süspansiyon sistemleri, kauçuk teknolojileri, amortisör üretimi, otomotiv metal parçaları, filtre sistemleri, otomotiv ekipmanları ve yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 59 Bursalı firma, yeni ürünlerini ve üretim kabiliyetlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Bursa’dan katılım sağlayacak firmalar arasında hava süspansiyon sistemlerinden otomotiv kauçuğuna, metal işleme teknolojilerinden otomotiv döşeme çözümlerine kadar geniş bir üretim yelpazesinde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.

İhracat odaklı görüşmeler gerçekleştirilecek

Bursa firmalarının fuarda özellikle ihracat odaklı görüşmeler gerçekleştirmesi, yeni iş birlikleri kurması ve alternatif pazarlara açılması hedefleniyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye üretim gerçekleştiren firmalar, fuarda yüksek katma değerli ürünlerini uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacak. Aynı zamanda sektör temsilcileri, fuarın yalnızca ticari bağlantılar açısından değil, yeni teknolojilerin ve küresel trendlerin takip edilmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Otomotiv yan sanayiinin gücü pekişecek

Automechanika Istanbul, otomotiv satış sonrası sektöründe faaliyet gösteren firmalara yalnızca ürün sergileme fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sektörün geleceğine yön veren teknolojilerin tartışıldığı önemli bir bilgi ve iş geliştirme platformu olarak öne çıkıyor. Fuarda düzenlenecek paneller, teknoloji sunumları ve iş görüşmeleriyle birlikte sektörün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üretim dönüşümü alanındaki yeni yol haritasının da şekillenmesi bekleniyor. Türk otomotiv yan sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıran organizasyonlardan biri olarak değerlendirilen Automechanika Istanbul’un, ihracat odaklı büyümeye katkı sunması ve Türkiye’nin otomotiv üretimindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Bursa’dan katılan firmalar da fuar boyunca gerçekleştirecekleri iş görüşmeleriyle hem mevcut pazarlarını büyütmeyi hem de yeni ticaret bağlantıları kurmayı hedefliyor.