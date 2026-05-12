Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2026, bu yıl 120’den fazla ülkeden 1.700’ün üzerinde firmayı ve 30 binden fazla sektör profesyonelini bir araya getirerek tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye’nin sanayi lokomotifi olan Bursa, fuara 20 firma ile birlikte katılarak savunma sanayisindeki üretim ve mühendislik kabiliyetini dünyaya sergiledi. Otomotiv ve makine sektöründeki deneyimini savunma alanına aktaran Bursalı firmalar; zırhlı araç parçalarından havacılık kompozitlerine, hassas optiklerden ileri mekatronik sistemlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerini tanıttı. Bursa, fuar süresince yabancı firmalarla yoğun ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirerek kentin savunma sanayisindeki ihracat payını artıracak önemli ön protokoller imzaladı.

Milli teknolojiler ilk kez görücüye çıktı

Fuarın en çok dikkat çeken unsuru, Türk savunma sanayisinin ulaştığı yeni seviyeyi temsil eden stratejik platformlar oldu. Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan Yıldırımhan, 6 bin kilometrelik menzil kapasitesiyle fuarın en çok konuşulan başlığı oldu. Aynı zamanda Baykar’ın yeni nesil kamikaze İHA sistemi K2 ile mühimmat ailesinin yeni üyeleri olan Mızrak ve Sivrisinek, havacılık meraklılarından tam not aldı. ASELSAN’ın Çelik Kubbe hava savunma sistemine entegre ettiği yeni dijital teknolojiler de savunma kabiliyetlerini üst seviyeye yükseltecek nitelikteydi.





Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür

Ar-ge ve üretim yatırımlarına devam edeceğiz

1965 yılında Bursa’da kurulan Ermaksan, bugün sac işleme teknolojileri başta olmak üzere savunma sistemleri, eklemeli imalat, lazer ve yarı iletken teknolojileri geliştiren ve üreten köklü bir teknoloji firmasıdır. Yüksek hassasiyetli üretim altyapısı, Ar-Ge odaklı yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağıyla; savunma alanında deniz topu sistemleri, askerî lazer teknolojileri, fiber tabanlı sensör çözümleri ve metal eklemeli imalat kabiliyetleri ile katma değer üretmektedir. SAHA EXPO 2026 kapsamında savunma sanayine yönelik ürün ve kabiliyetlerimizi ziyaretçilerle buluşturduk. Standımızda özellikle Türkiye’nin ilk çift namlulu deniz topu THUNDERBOLT 40/70 T başta olmak üzere THUNDERBOLT 40/70 T (40 mm Çift Namlulu Deniz Topu),THUNDERBOLT 40/70 S (40 mm Tek Namlulu Deniz Topu), Askerî Lazerler ve Lazer Diyot Teknolojileri,FBG Sensör Çözümleri, Metal 3D Yazıcı ve Parça Üretim Kabiliyetlerini tanıttık. SAHA EXPO 2026, Ermaksan açısından oldukça verimli geçti. Fuarda hem yurt içinden hem yurt dışından gelen çok sayıda resmî delegasyon ve askerî heyeti standımızda ağırladık; ürünlerimiz ve üretim kabiliyetlerimiz hakkında kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Özellikle deniz sistemleri, lazer teknolojileri ve eklemeli imalat alanlarında önemli görüşmeler yapıldı; yeni iş birliği fırsatları ve teknik temaslar oluşturuldu. Görüşmelerin bir bölümünü fuar sonrası somut proje değerlendirmelerine dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SAHA EXPO, Türkiye’nin savunma ekosistemindeki üretim gücünü ve teknoloji kapasitesini uluslararası ölçekte görünür kılan önemli bir platform. Ermaksan olarak bu ekosistemin bir parçası olmanın sorumluluğuyla, üretim kabiliyetlerimizi ve Ar-Ge gücümüzü millî savunmaya değer katacak şekilde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, THUNDERBOLT ailesi başta olmak üzere savunma teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Fatih İğrek

İğrek Makine Ar-Ge Müdürü

Katma değerli teknolojiler geliştiriyoruz

İğrek Makine olarak yeni markamız olan İğrek Takım Tezgahları ile SAHA EXPO 2026 Fuarı’nda yerli ve yüksek teknolojili 5 eksenli CNC tezgâh üretimlerini sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Savunma, havacılık ve ileri imalat sanayilerine yönelik geliştirdiğimiz yüksek hassasiyetli işleme merkezlerimizle fuarda dikkat çeken firmalar arasında yerimizi aldık. Biz, fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgi ile karşılaştık.

Türkiye’nin üretim gücünü artıracak yüksek teknolojili takım tezgâhları geliştirmeye odaklanırken aynı zamanda bugün artık sadece üretim yapmak değil, yüksek hassasiyetli ve katma değerli teknolojiler geliştirmenin de büyük önem taşıdığının farkındayız. Biz de mühendislik altyapımız, Ar-Ge yatırımlarımız ve yerli üretim gücümüzle Türkiye’nin takım tezgâhları alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Özellikle savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerde yerli ve milli çözümler geliştirmek bizim için büyük bir sorumluluk. Fabrikamızın büyüyen üretim kapasitesiyle birlikte hem iç pazarda hem de ihracat tarafında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Dr. Ing. Şükrü Kayaoğlu

Palaz Safety Belts Yönetim Kurulu Başkanı

Güvenlik ekipmanlarımızı sergiledik

FELSENSOHN ve PLZ şirket markalarımız olarak, araç içi emniyet sistemleri ve yolcu güvenliği alanında faaliyet gösteren bir firmayız. Özellikle engelli erişim sistemleri, tekerlekli sandalye sabitleme sistemleri, emniyet kemeri sistemleri ve özel amaçlı araçlara yönelik güvenlik çözümleri geliştiriyoruz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede müşterilerimize yüksek kalite standartlarında ürün ve mühendislik desteği sunmaktayız.

SAHA EXPO 2026 Fuarı’nda özellikle savunma sanayi araçları için geliştirdiğimiz 4 noktalı ve 5 noktalı emniyet kemeri sistemlerini sergiledik. Bunun yanı sıra, özel amaçlı araçlara yönelik emniyet kemeri çözümleri ve farklı araç tiplerine uygun güvenlik ekipmanlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

Fuar bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Hem mevcut iş ortaklarımızla görüşme fırsatı bulduk hem de yurt içi ve yurt dışından birçok yeni firma ile temas gerçekleştirdik. Özellikle savunma sanayii ve özel araç üretimi alanında faaliyet gösteren firmalarla yeni iş birliği fırsatları değerlendirme imkânı elde ettik. SAHA EXPO’nun uluslararası yapısı sayesinde markamızın bilinirliği açısından da önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.

SAHA EXPO 2026’nın sektör profesyonellerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Böyle güçlü platformlarda yer almak hem teknolojik gelişmeleri takip etmek hem de yeni iş bağlantıları kurmak açısından büyük önem taşıyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda da fuarda yer almaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Fatih Mestan

COMIT Genel Müdürü

Teknolojinin hızla dönüştüğü bir çağdayız

Biz COMIT olarak, aslında kendimizi sadece bir üretici değil, sahadaki personelin güvenliğini teknolojiyle pekiştiren bir çözüm ortağı olarak görüyoruz. Bursa merkezli bir firma olarak, metal mayın dedektörleri üzerine uzmanlaştık. Savunma sanayiinde yazılım ve donanımı bir araya getirerek, ülkemizin mühendislik gücünü hem yerelde hem de küresel pazarda temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

SAHA EXPO’da bizim için oldukça özel bir yere sahip olan ürünlerimizi profesyonellerle buluşturduk. Özellikle EMI teknolojisinde en üst seviyede olan ve sahada fark yaratan Ozan CMT100 ile CMT100-G modellerimizi sergiledik. Bu cihazlar, hassasiyet ve güvenilirlik konusundaki iddiamızın birer yansıması niteliğinde.

Açıkçası fuar beklediğimizden çok daha enerjik ve yoğun geçti. Sektördeki dostlarımızla bir araya gelmek, yeni yüzlerle tanışmak bizim için çok kıymetliydi. Özellikle ihracat hedeflerimiz açısından yabancı heyetlerle yaptığımız görüşmeler oldukça umut verici. Yeni iş birliklerinin kapısını araladığımız, fikir alışverişinde bulunduğumuz dolu dolu bir süreci geride bıraktık.

Teknolojinin hızla dönüştüğü bir çağdayız. Biz de COMIT olarak bu hıza ayak uydurmak adına yapay zekâ ve modern yazılım çözümlerini cihazlarımıza entegre etmeye büyük önem veriyoruz. SAHA EXPO gibi organizasyonlar, Türk mühendislerinin neler yapabileceğini dünyaya haykırmak için harika bir platform. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan ve bunu sizler aracılığıyla okuyuculara aktarmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş

MUBİTEK Genel Müdürü

Dışa bağımlılığı azaltmayı sağlıyoruz

MUBİTEK olarak otomotiv, savunma, havacılık ve makine sektörlerine tasarım ve yazılım geliştiren teknoloji odaklı bir firmayız. Özellikle sac kalıp tasarımı, aparat tasarımı, mühendislik süreç yönetimi ve yerli CAD teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız en önemli vizyonlarımızdan biri, Türkiye’nin mühendislik yazılımlarında dışa bağımlılığını azaltmak ve kritik mühendislik verilerinin güvenli şekilde yönetilmesini sağlamak. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yerli mühendislik çözümleriyle yalnızca bir yazılım üretmiyor; aynı zamanda mühendislikte dijital bağımsızlık altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Bugün artık savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde, mühendislik verisinin kim tarafından, hangi platformda ve hangi lisans maliyetiyle yönetildiği çok kritik bir konu haline geldi. Biz de bu noktada Türkiye’nin kendi mühendislik ekosistemini güçlendirecek çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl SAHA 2026’da en çok dikkat çeken ürünümüz, geliştirdiğimiz yerli 3D CAD görüntüleme çözümü olan ÇİZEN Viewer oldu. ÇİZEN Viewer; CATIA, NX (Unigraphics) ve SolidWorks gibi farklı CAD sistemlerinde oluşturulan 3D verilerin, ek CAD lisansı gerektirmeden görüntülenmesini sağlıyor. Yani artık sadece tasarım mühendisleri değil; satın alma, kalite, üretim, proje yönetimi ve üst yönetim ekipleri de mühendislik verisine hızlı şekilde erişebiliyor. Bugün birçok firmada ciddi bir problem var: Tasarım verisi var ama erişim sınırlı. Çünkü her kullanıcı için yüksek maliyetli yabancı lisanslar gerekiyor. ÇİZEN Viewer bu bariyeri ortadan kaldırıyor. Bu sadece maliyet avantajı değil; aynı zamanda süreç hızını, kurum içi iletişimi ve karar alma kabiliyetini artıran stratejik bir dönüşüm. Fuarda ayrıca Flow DM veri ve süreç yönetim platformumuzu da tanıttık. Özellikle mühendislik verilerinin merkezi yönetimi, revizyon takibi, ERP entegrasyonları ve süreç dijitalizasyonu konusunda yoğun ilgi gördü. Açık konuşmak gerekirse; artık dünyada savaşlar sadece sahada değil, veri üzerinde de yaşanıyor. Mühendislik verisini yöneten ülkeler ve firmalar, geleceğin sanayisini de yönetiyor. Bu nedenle geliştirdiğimiz teknolojileri yalnızca ticari ürün olarak değil, stratejik altyapı yatırımı olarak değerlendiriyoruz.

SAHA Expo bizim açımızdan oldukça yoğun ve verimli geçti. Özellikle savunma sanayi kuruluşları, ana yükleniciler, yabancı delegasyonlar ve teknoloji firmalarıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. ÇİZEN Viewer’ın lansmanı sonrasında özellikle iki konu çok dikkat çekti: Birincisi, firmaların ciddi lisans maliyetlerinden kurtulma ihtiyacı. İkincisi ise mühendislik verilerinin güvenliği ve erişilebilirliği konusu. Birçok kurum, yabancı menşeili sistemlere alternatif oluşturabilecek yerli çözümlerin artık stratejik zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Bu nedenle sadece ticari değil, aynı zamanda teknoloji iş birlikleri ve uzun vadeli entegrasyon görüşmeleri de gerçekleştirdik. Özellikle savunma ve havacılık tarafında, mühendislik verisinin kontrollü paylaşımı, merkezi yönetimi ve dijital bağımsızlık konularında ciddi bir farkındalık oluştuğunu görmek bizim için çok değerliydi.

Türkiye artık sadece üretim yapan değil, kendi mühendislik teknolojisini geliştiren bir ülke olmak zorunda. Çünkü kritik sektörlerde kullanılan mühendislik altyapılarının tamamen dışa bağımlı olması; maliyet, erişim, sürdürülebilirlik ve veri güvenliği açısından önemli riskler oluşturuyor. Bizim hedefimiz yalnızca bir yazılım satmak değil. Türkiye’nin mühendislik hafızasının, mühendislik verisinin ve tasarım yetkinliğinin ülkede kalmasına katkı sağlamak. Bugün savunma sanayinde yerlilik oranı konuşuluyor. Ancak bu yerliliğin yalnızca fiziksel ürünlerde değil; tasarım altyapısında, mühendislik verisinde ve dijital platformlarda da sağlanması gerekiyor.SAHA Expo’da gördüğümüz ilgi bize şunu gösterdi: Türkiye artık kendi mühendislik teknolojilerine daha güçlü şekilde sahip çıkmaya başladı. Bunun önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir dönüşüme dönüşeceğine inanıyoruz.