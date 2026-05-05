HIDIRCAN KAYA-BURAK TAŞ

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve küresel karbon düzenlemeleri doğrultusunda dönüşüm sürecini hızlandıran Bursalı sanayiciler, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin çatılarına kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES), sanayinin enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşılamaya başladı. Makine sektöründe faaliyet gösteren firmalar enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak hem maliyet avantajı elde ediyor hem de karbon salınımını azaltıyor.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaşıyor

Sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından biri olarak görülen döngüsel ekonomi modeli de Bursa’daki üretim tesislerinde giderek yaygınlaşıyor. Sanayi kuruluşlarında uygulanan sıfır atık yönetim sistemleri sayesinde tonlarca endüstriyel atık geri dönüşüme kazandırılarak yeniden ham madde olarak üretim süreçlerine dahil ediliyor. Enerji tasarrufu ve su verimliliğine yönelik projelerle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, çevresel etkinin azaltılması da hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik artık tercih değil zorunluluk

Bursa iş dünyasında sürdürülebilirlik anlayışı artık yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, küresel pazarda rekabet edebilmenin temel koşulu olarak değerlendiriliyor. ISO standartlarına uygun karbon emisyon envanterleri hazırlayan ve çevre dostu üretim belgeleri alan firmalar, uluslararası ticaretin değişen kurallarına hızla uyum sağlıyor. Yeşil üretim sertifikalarıyla güçlenen Bursa firmaları, dünya çapındaki tedarik zincirlerinde daha fazla tercih edilen, güvenilir ve çevreci üreticiler arasında yer almayı hedefliyor.

Durmazlar Makine

Sürdürülebilirlikte örnek yaklaşım

Durmazlar Makina, teknolojik liderliğinin yanı sıra çevreye duyarlı üretim politikalarıyla da sektöründe örnek bir yaklaşım sergilemektedir. “Sıfır Atık” uygulamaları kapsamında 3.397 ton atığı geri dönüşüme kazandıran firma, bu sayede yıllık 901 ailenin elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlamıştır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ile güvenli çalışma ortamını uluslararası standartlara uygun biçimde destekleyen Durmazlar, sürdürülebilirlik, çalışan sağlığı ve çevre bilincini kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu üretim uygulamaları, şirketin uzun vadeli stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Sürdürülebilirliği stratejik başlık olarak konumlandırıyoruz

Makine sektöründe sürdürülebilirlik, yalnızca üretim tesislerinde atılan adımlarla sınırlı değildir; asıl etki, müşterinin sahasında enerji tüketimini ve kaynak kullanımını azaltan teknolojileri yaygınlaştırmakla oluşur. Ermaksan olarak ürün geliştirme yaklaşımımızı; daha düşük enerji ihtiyacı, daha düşük hidrolik yağ bağımlılığı ve daha sessiz çalışma hedefleri üzerine kuruyor; hibrit ve elektrikli çözümlerimizi portföyümüzde stratejik bir başlık olarak konumlandırıyoruz.

Bugün bu vizyonun somut örnekleri arasında; geleneksel hidrolik sistemlere kıyasla %73’e kadar daha düşük enerji tüketimi ile öne çıkan EVO-III Hibrit Abkant, benchmark koşullarında %65’e kadar enerji tasarrufu sağlayan ve yakın zamanda pazara sunduğumuz EVO-IV Servo Hibrit, düşük enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik odağıyla tasarlanan BSCRW Vidalı Milli Elektrikli Abkant Pres ve %69’a kadar enerji tasarrufu sağlayan GREEN PRESS FX Servo Motorlu Elektrikli Abkant Pres yer alıyor. Bu ürünlerle metal imalat sanayinin verimlilik hedeflerini desteklerken, aynı zamanda daha çevreci üretim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Şahinler Metal Makine

Sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir üretim

Şahinler Metal Makine, çevre dostu üretim vizyonuyla sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve su tasarrufu konularındaki titiz çalışmalarına, karbon ayak izini düşürmeyi hedefleyen stratejik projelerle devam ediyor. Bu sürdürülebilirlik yolculuğunun en somut adımlarından biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı sayesinde, firma üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Fosil yakıt bağımlılığını azaltarak çevresel etkilerini minimize eden Şahinler Metal Makine, bu yaklaşımı sadece teknik bir gereklilik değil, gelecek nesillere karşı bir sosyal sorumluluk bilinciyle yönetiyor.

Levent Akyapak

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Gelecek nesillere en büyük mirasımız yeşil enerji

Akyapak Makine olarak sürdürülebilirliği sadece bir söylem değil, işimizin merkezine koyduğumuz bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonla 2021 yılında başlattığımız yenilenebilir enerji yatırımımızı 2022 yılında tamamladık ve üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz güneş enerjisi santralini (GES) başarıyla devreye aldık.

Bu stratejik adımın meyvelerini bugün gururla topluyoruz; 2024 yılı itibarıyla kirli enerji tüketimimizi yüzde 99 oranında azaltmış durumdayız. Biz stratejimizi; gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma ve geleceğin kaynaklarını riske atmama prensibi üzerine inşa ediyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük mirasın, yeşil enerjiye olan sarsılmaz bağlılığımız olduğuna inanıyorum.

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan Makine Metal Yönetim Kurulu Başkanı

Çevreye duyarlı üretim kaçınılmaz zorunluluk

Yeni tesis yatırımımızla birlikte, çevreye duyarlı üretim anlayışımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu yeni dönemde enerji verimliliği yüksek makineler, etkin atık yönetimi uygulamaları ve kapsamlı geri dönüşüm çalışmalarıyla karbon ayak izimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, çevreci üretim bizim için yalnızca bir tercih değil, sanayinin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şirketimizi bu vizyon doğrultusunda dönüştürürken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Osman Güler

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı

Hedefimiz yeşil dönüşüm

Elektroteks olarak, küresel yatak üretim teknolojileri pazarındaki liderliğimizi sadece kapasite artışıyla değil, geleceğe değer katan sürdürülebilir bir üretim felsefesiyle taçlandırıyoruz. Bugün, Görükle Sanayi Bölgesi’nde devreye aldığımız 40 bin metrekarelik yeni tesisimiz ve Kayapa OSB’deki fabrikamızla birlikte toplam 55 bin metrekarelik modern bir üretim ekosistemine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyüme stratejimizin merkezine "Yeşil Dönüşüm" hedeflerimizi yerleştirdik. Tesislerimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını kendi çatılarımızda kurulu güneş enerjisi sistemlerinden (GES) karşılayarak, karbon ayak izimizi her geçen gün azaltıyoruz. Bu çevreci enerji yaklaşımıyla sadece gezegenimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel maliyetlerimizde verimlilik sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital altyapılar ile kesintisiz hizmet

Şirketimizde sürdürülebilirliği yalnızca çevresel boyutlarıyla değil; ekonomik ve sosyal etkileriyle bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geliştirdiğimiz dijital altyapılarımız sayesinde; servis takibinden müşteri ilişkilerine kadar tüm operasyonel süreçlerimizi artık tamamen veriye dayalı bir sistemle yönetiyoruz. Benim için kaynakların verimli kullanımı ve süreçlerin kesintisiz iyileştirilmesi, sadece operasyonel bir başarı değil; uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğimizin de temel taşıdır. Bu süreçte insan kaynağımızı en stratejik değerimiz olarak görüyor; çalışanlarımızın gelişimini destekleyen sürdürülebilir eğitim programlarına ve uzun vadeli kariyer planlamalarına kararlılıkla yatırım yapıyoruz.

Yesari Süalp

Ermetal CEO’su

Sürdürülebilirlikte öncü konumda

Firmamızda sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal stratejimizin merkezine yerleştirmiş durumdayız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını temel stratejimiz olarak belirledik.2014 yılından bu yana gönüllülük esasına dayalı olarak sera gazı emisyon envanterimizi oluşturuyor ve CO₂ emisyonlarımızı KPI hedeflerimiz arasında titizlikle takip ediyoruz. ISO 14064 standardına uygun olarak belgelendirdiğimiz bu çalışmalarımızla, sürdürülebilirlik alanında sektörümüzün öncü firmaları arasında yer alıyoruz.

Oktay Akyıldız

Nukon Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Teknoloji ve inovasyonla şekillenen gelecek

NUKON olarak, Endüstri 4.0’ın sunduğu imkânları ve fiber lazer teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin sanayisine yön vermeyi hedefliyoruz. Yeni nesil üretim vizyonumuzda otomasyon ve robotik entegrasyonun, lazer kesim teknolojilerinin geleceğini belirleyen temel unsurlar olacağını öngörüyoruz. Üretim süreçlerimizde sadece teknolojiye değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularına da odaklanıyoruz. Geliştirdiğimiz OPC-UA tabanlı sistemlerle, makinelerimizin performansını anlık olarak izleyebiliyor, sorun giderme süreçlerini optimize ederek müşterilerimizin üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Şafak Çetiner

Bekamak Makine Satış Direktörü

Sürdürülebilirlik vizyonuyla güçlenen büyüme

BEKAMAK olarak büyüme stratejimizi sadece kapasite artışı üzerine değil, sürdürülebilirlik odaklı ve çevreye duyarlı yatırımlar üzerine inşa ediyoruz. Bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri olarak, 1030 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımımızı başarıyla hayata geçirdik. Bu yatırımla birlikte üretim süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100’ünü güneşten karşılamaya başladık. Artık enerjimizin tamamı güneşten geliyor. Bu yatırım bizim için sadece ekonomik bir kazanım değil; karbon ayak izimizi azaltarak gelecek nesillere karşı çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmenin en güçlü yoludur.

Zarif Alp

İzmakpar Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik bir tercih değil, zorunluluk

Dijitalleşen süreçlerimiz, enerji verimliliği uygulamalarımız, yeşil enerji yatırımlarımız ve sıfır atık politikalarımızla sürdürülebilir üretimi iş modelimizin merkezine alıyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi; çevreye, doğaya ve insana saygı ilkelerimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bugün attığımız her adım, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizin bir parçası. Verimliliğimizi artırırken doğal kaynaklarımızı korumaya ve sanayide yeşil dönüşümün öncüsü olmaya kararlıyız.

Mesut Barut – İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik ve Oemak Makine Kurucu Ortakları

Sürdürülebilir üretim ön planda

OEMAK Makine & Nümerik Mühendislik olarak, enerji verimliliği yüksek sistemlerimiz, minimum atık prensibimiz ve uzun ömürlü makine tasarımlarımızla sürdürülebilirliği üretim anlayışımızın doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızla hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getiriyor hem de müşterilerimize toplam sahip olma maliyetini düşüren çok önemli bir avantaj sağlıyoruz. Mühendislik, teknoloji ve üretimi aynı potada eriterek, bugün CNC ahşap işleme makineleri alanında yerli üretimin güçlü temsilcilerinden biri haline geldik. Bursa’dan dünyaya uzanan küresel bir marka olma hedefimizle yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Sanayide sürdürülebilir büyümenin örnek modellerinden biri olarak yerli üretim gücümüzü, teknolojik uzmanlığımızla birleştiriyor ve sektöre değer katmayı sürdürüyoruz.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines Yönetim Kurulu Başkanı

Güvenilir üretim, sürdürülebilir büyüme

Bursa merkezli üretim altyapımız ve deneyimli mühendislik kadromuzla, bugün Mac Machines olarak hem iç pazarda güçlü bir oyuncu hem de küresel pazarda yükselen bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana temel motivasyonumuz, yerli üretim gücümüzü ileri mühendislik kabiliyetimizle harmanlayarak sanayimize değer katmak oldu. Ayrıca bizim için büyüme sadece üretim hacmini artırmak anlamına gelmiyor. Mac Machines olarak, nitelikli istihdamı önceliklendiriyor ve sahip olduğumuz teknik bilgi birikimini sürdürülebilir bir kurumsal hafıza haline getirmeyi stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz her projede, mühendislik ekibimizin uzmanlığını sistemli bir yapıya dönüştürerek geleceğin teknolojilerine hazırlanıyoruz.