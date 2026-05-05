5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek SAHA EXPO 2026’da; yapay zekâ destekli sistemler, insansız hava ve kara araçları, savunma teknolojileri, ileri üretim çözümleri ve yeni nesil mühendislik uygulamaları ön plana çıkacak. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek B2B görüşmeler ve uluslararası iş birliklerinin, Türk savunma sanayisinin ihracat gücüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bursa’dan 20 firma katılacak

Savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir üretim merkezi haline gelen Bursa da fuarda güçlü şekilde temsil edilecek. SAHA EXPO 2026 katılımcı listesinde Bursa’dan toplam 21 firma yer alırken, kentin özellikle makine, mühendislik, mekatronik ve ileri üretim teknolojilerindeki birikimini fuar aracılığıyla dünya vitrinine taşıması hedefleniyor. Bursalı firmaların fuarda gerçekleştireceği temasların; yeni ihracat bağlantıları, stratejik iş birlikleri ve savunma sanayisine yönelik yeni yatırımlar açısından önemli fırsatlar sunacağı değerlendiriliyor.