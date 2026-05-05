BTSO’nun Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, özellikle ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni vergi düzenlemeleri ve finansman imkânlarının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Prof. Dr. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a, ticaret yapan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürüleceğini açıklandığını hatırlatarak, “Söz konusu düzenlemeler kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu düzenlemelerin ihracat performansımıza doğrudan destek sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi. Transit ticaretin vergiden muaf tutulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası sermaye için daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Finansman destekleri genişletiliyor

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan desteklerin artırıldığını vurgulayan Bolat, Merkez Bankası reeskont kredilerinde limitlerin yükseltilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl ihracatçılara 870 milyar lira tutarında reeskont kredisi kullandırıldığını hatırlatan Bolat, bu krediler kapsamında 275 milyar liralık faiz desteği sağlandığını belirtti. Günlük kredi limitinin 4,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Bolat, önümüzdeki dönemde bu limitlerin daha da artırılacağını kaydetti. Döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasına yönelik çalışmaların da Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündeminde olduğunu aktaran Bolat, destek mekanizmalarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirileceğini söyledi.

Bursa esnafına yeni kredi paketi

Bursa’daki esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni bir finansman desteğini de duyuran Bakan Bolat, TESKOMB kefaletiyle Halkbank kaynaklarından 200 milyon liralık kredi paketinin kente tahsis edileceğini açıkladı. Geçen yıl Bursa’da esnafa 7 milyar liralık finansman sağlandığını belirten Bolat, bu yıl kredi maliyetlerinin yüzde 20 seviyesine düşürüldüğünü ifade etti. Kentte yaklaşık 88 bin esnafın faaliyet gösterdiğini kaydeden Bolat, desteklerin devam edeceğini dile getirdi.

“Bursa’ya 23 Yılda 785 milyar liralık yatırım”

Son 23 yılda Bursa’ya toplam 785 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını belirten Bolat, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bolat, Bursa’nın hem sanayi hem de tarım üretiminde stratejik bir merkez olduğunu vurgulayarak, kentin Türkiye ekonomisindeki rolünün önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini ifade etti.

“Bursa, Türkiye’nin Üretim ve İhracat Gücünün Merkezinde”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın ekonomik performansına dikkat çekerek kentin Türkiye’nin büyüme ve ihracat hedeflerinde kilit rol üstlendiğini söyledi. Başkan Burkay, “20 milyar doların üzerindeki ihracatımız ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biriyiz. 200’ün üzerinde ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapan firmalarımızla küresel ticarette güçlü bir konuma sahibiz.” dedi. Küresel zorluklara rağmen elde edilen bu başarının güçlü bir üretim altyapısı ve girişimcilik ekosisteminin sonucu olduğunu vurgulayan Burkay, tüm zorluklara rağmen bu başarıların altında imzası bulunan iş dünyası temsilcilerine ve destekleri için Ticaret Bakanlığı’na teşekkür etti.

Başkan Burkay iş dünyasının sorunlarını aktardı

Konuşmasında iş dünyasının öncelikli beklentilerini de paylaşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, finansmana erişimin en kritik başlık olmaya devam ettiğini belirtti. İbrahim Burkay, “Eximbank kredilerinde vade yapısının güçlendirilmesi, kredi limitlerinin artırılması ve ihracatçılarımızın KDV alacaklarının teminat olarak kabul edilmesi firmalarımız için büyük önem taşıyor.” dedi. Döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasının da beklentiler arasında yer aldığını ifade eden Burkay, bu desteğin artırılmasının ihracatçılar için önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Organize ticaret bölgeleri, yeni fuar merkezi ve modern lojistik altyapı yatırımlarının Bursa’nın rekabet gücünü artıracağını belirten İbrahim Burkay, bu konuda da yerel yönetimlerin ve bakanlık desteklerinin önemli olduğunu kaydetti.