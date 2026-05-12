Özellikle yapay zekâ destekli üretim sistemleri, otomasyon çözümleri ve dijital kalite kontrol mekanizmaları sayesinde üretim hataları minimum seviyeye indirilirken, verimlilik önemli ölçüde artıyor. Kumaş üretiminden boyama süreçlerine kadar pek çok aşamada kullanılan dijital teknolojiler, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de daha istikrarlı kalite standartlarının oluşmasına katkı sunuyor. Akıllı fabrikalar ve entegre yazılım sistemleri, tekstil üretimini daha esnek ve hızlı hale getirerek küresel pazarda rekabet avantajı yaratıyor. Dijitalleşmenin bir diğer önemli etkisi ise izlenebilirlik alanında görülüyor. Ürünlerin ham maddeden nihai tüketiciye kadar olan yolculuğunun kayıt altına alınması, sektörde şeffaflığı artırıyor. Bu durum, özellikle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için kritik bir gereklilik haline gelirken, veri yönetimi tekstil üretiminin merkezine yerleşiyor.

Sürdürülebilirlik olmazsa olmaz konuların başında geliyor

Sektördeki dönüşümün bir diğer temel ayağını ise sürdürülebilirlik oluşturuyor. Çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve su tüketiminin kontrol altına alınması, üretim süreçlerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Geri dönüştürülebilir hammaddelerin kullanımı, atık yönetimi ve döngüsel üretim modelleri giderek yaygınlaşırken, karbon ayak izinin düşürülmesi firmalar için önemli bir hedef haline geliyor.

Ar-Ge ile gelişiyor

İnovasyon ise sektörün katma değer üretme kapasitesini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Teknik tekstiller, fonksiyonel kumaşlar ve akıllı ürünler, tekstil sektörünün sadece üretim odaklı değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. Tasarım, Ar-Ge ve mühendislik süreçlerinin güçlenmesiyle birlikte tekstil, farklı sektörlerle entegre bir şekilde büyümeye devam ediyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan değişimler de tekstil sektörünün dönüşümünü hızlandırıyor. Hızlı teslimat, esnek üretim ve güvenilir tedarik yapısı, üretim merkezlerinin önemini artırırken, dijital altyapı ile desteklenen sistemler bu avantajları daha sürdürülebilir hale getiriyor.

TEXSUM 26 zirvesinde ele alındı

Bu dönüşüm süreci, sektör paydaşlarını bir araya getiren organizasyonlarda da kendini gösteriyor. TEXSUM 26 Tekstil Zirvesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği iş birliğiyle düzenlenerek tekstilde dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıklarını gündeme taşıdı. Etkinlikte, sektörün dönüşümüne yön veren teknolojiler, yeni üretim modelleri ve geleceğe dair stratejiler ele alınarak tekstilin değişen dinamiklerine ışık tutuldu.

İhsan İpeker

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı

Temel odağımız dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak temel odağımız, sektörümüzün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde evrilmesini sağlamaktır. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hayatımıza giren dijital ürün pasaportu, tekstil dünyasında şeffaflığı bir zorunluluk haline getirdi. Bu süreçte sadece üretim yapmak yetmiyor; artık ürünün tarladaki pamuktan son tüketiciye varana kadar olan tüm hikâyesini belgelemek durumundayız. Biz de birliğimiz çatısı altında, firmalarımızın bu yeni standartlara uyum sağlaması için rehberlik ediyor ve gerekli projeleri hayata geçiriyoruz.

Bursa, tarihsel olarak tekstilin kalbi olmasının yanı sıra, bugün teknik tekstil ve inovasyon konusunda da öncü bir rol üstleniyor. Katma değerli üretim yapmadan küresel rekabette kalıcı olmamız mümkün değil. Bu yüzden Ar-Ge merkezlerimizi ve tasarım kapasitemizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Artan enerji ve işçilik maliyetlerini, verimlilik ve kalite odaklı bir yaklaşımla dengelemeye çalışıyoruz.

Pandemi sonrası değişen tedarik zincirinde Türkiye'nin güvenilir bir partner olarak öne çıkması, bize büyük bir avantaj sağladı; biz de bu ivmeyi yeşil dönüşümle birleştirerek kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle hızlı teslimat kapasitesi, üretim esnekliği ve kaliteli üretim altyapımız, Türk tekstil sektörünü rakiplerinden ayrıştıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bu avantajların sürdürülebilir olması için dijital altyapının güçlendirilmesi ve çevre dostu üretim modellerinin yaygınlaştırılması gerekiyor.

Dünya artık sadece “ne kadar ürettiğinize” değil, “nasıl ürettiğinize” bakıyor. Suyu nasıl kullandığınız, atıklarınızı nasıl yönettiğiniz ve karbon ayak iziniz, ticari başarınızın temel belirleyicileri oldu. Özellikle uluslararası markalar, tedarikçilerinden yalnızca kaliteli ürün değil; aynı zamanda şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir üretim süreçleri talep ediyor. Bu nedenle sektörümüzün bu dönüşümü doğru okuması büyük önem taşıyor.

Biz de bu bilinçle, üyelerimizin sertifikasyon süreçlerini destekliyor, eğitim programları düzenliyor ve sürdürülebilirliği bir maliyet kalemi değil, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Dijital dönüşüm, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve çevre dostu uygulamalar sayesinde Türk tekstilinin küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Türk tekstilini dünyada hak ettiği yüksek segmente taşımak için dijital dönüşüm ve çevre dostu üretim vizyonumuzdan taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz.

Pınar Taşdelen Engin

Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı

Genç mühendislerimiz yapay zekaya odaklanmalı

Geleceğin dünyasında var olmak, sadece bir diploma sahibi olmak ya da teknik bir uzmanlık kazanmakla sınırlı değil. Eğer gerçekten fark yaratmak ve sürdürülebilir bir kariyer inşa etmek istiyorsanız, kendinizi mutlaka ama mutlaka yapay zekâ ve yazılım disiplinlerinde donatmalısınız. Şunu çok net görmeliyiz: Yapay zekâ artık sadece mühendislerin veya yazılımcıların çalışma alanına hapsolmuş bir konu değil. Bugün pazarlamadan finansa, insan kaynaklarından üretim bandına kadar hangi departmanda olursanız olun, dijitalleşmeyi işinizin kalbine koymak zorundasınız.

Çünkü dünya artık çok hızlı değişiyor. Dün büyük avantaj sağlayan birçok meslek ve yetkinlik, bugün sıradan hale gelebiliyor. Buna karşılık teknolojiye uyum sağlayabilen, veri okuyabilen, dijital sistemleri anlayabilen ve yapay zekâyı iş süreçlerine entegre edebilen bireyler her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Artık sadece işi yapmak değil, işi daha hızlı, daha verimli ve daha akıllı şekilde yönetebilmek önem kazanıyor.

Önümüzdeki dönemde şirketlerin en çok ihtiyaç duyacağı insan profili; değişime açık, analitik düşünebilen, teknolojiyle birlikte çalışabilen ve sürekli öğrenmeyi hayatının merkezine koyan kişiler olacak. Bu nedenle gençlerin yalnızca kendi bölümlerine odaklanması yeterli değil. Hangi alanda eğitim alıyor olurlarsa olsunlar, yazılımın temel mantığını öğrenmeleri, yapay zekâ araçlarını aktif kullanabilmeleri ve dijital dönüşüm süreçlerine hakim olmaları büyük bir avantaj sağlayacak.

Bugün birçok sektör henüz dönüşümün başında. Ancak çok kısa süre içerisinde yapay zekâ destekli sistemler iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Rutin işler otomasyonla ilerlerken, insanın fark oluşturacağı alan; üretkenlik, yaratıcılık, problem çözme ve stratejik düşünme olacak. Bu yüzden teknolojiye mesafeli duran değil, teknolojiyi doğru kullanan bireyler geleceği şekillendirecek.

Kısacası artık çağın gerekliliklerini takip etmek bir tercih değil, zorunluluk. Kendini geliştiren, yeni teknolojilere adapte olan ve öğrenmeye yatırım yapan herkes için gelecekte çok büyük fırsatlar bulunuyor. Özellikle yapay zekâ ve yazılım alanında edinilecek her bilgi, kişilere yalnızca mesleki değil, aynı zamanda küresel ölçekte rekabet avantajı da sağlayacak.

Turan Göksan

ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital kontrol sistemleri önemli ihtiyaç haline geldi

Biz Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak kalite kontrol süreçlerimizde de büyük bir değişim yaşıyoruz. Eskiden kumaşın kalitesi, boyası veya deseni mutlaka insan gözüyle kontrol edilirdi. Ancak bir insanın bu işi ne kadar süreyle ve ne kadar kusursuz yapabileceği her zaman bir soru işaretiydi. Şu an bu kontrolleri teknolojiyle yapmak çok kolaylaştı. Bundan 10-15 yıl önce sadece yabancı firmalarda gördüğümüz bu yetkinliklere artık birçok Türk firması da sahip. Hatta bu teknolojileri dünyaya ihraç eder hale geldik.

Bugün yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri sayesinde kumaş üzerindeki en küçük hata bile anlık olarak tespit edilebiliyor. Bu durum hem kalite standardını yükseltiyor hem de üretim süreçlerinde ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. İnsan hatasını minimum seviyeye indiren bu sistemler sayesinde üretimde verimlilik artarken, müşteriye sunulan ürün kalitesi de daha sürdürülebilir hale geliyor. Özellikle yüksek hacimli üretim yapan firmalar için dijital kalite kontrol sistemleri artık önemli bir ihtiyaç konumuna geldi.

Lojistik avantajımız ve Avrupa’ya yakınlığımız bize büyük bir güç katıyor ama bu artık tek başına yeterli değil. Müşterilerimiz lojistik hızın yanına mutlaka sürdürülebilirlik kriterlerini de ekliyor. Artık alıcı firmalar sadece ürünün zamanında teslim edilmesine değil, hangi şartlarda üretildiğine, ne kadar enerji tüketildiğine ve çevreye olan etkisine de büyük önem veriyor. Bu nedenle dijitalleşme ile sürdürülebilirlik artık birbirinden ayrılmaz iki başlık haline geldi.

Türkiye’nin özellikle pamuk gibi kritik ham maddelerde güçlü bir üretici olması, değer zincirine en başından sahip olmamızı sağlıyor ve bizi rakiplerimizden ayırıyor. Bu durum, hem üretim esnekliği hem de hızlı tedarik açısından önemli avantajlar sunuyor. Ayrıca güçlü sanayi altyapımız, yetişmiş insan kaynağımız ve üretim kabiliyetimiz sayesinde Avrupa pazarı için stratejik bir konumda bulunuyoruz.

Pandemi dönemi, küresel tedarik zincirleri koptuğunda Türkiye’nin ne kadar güvenilir ve esnek bir partner olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Uzak Doğu merkezli üretim modellerinde yaşanan aksaklıklar sonrasında birçok Avrupalı marka, Türkiye’nin yakın üretim avantajını daha net görmeye başladı. Avrupalı alıcılar için Türkiye, her zaman ilk ve en güvenilir liman olmaya devam ediyor.

Önümüzdeki süreçte ise rekabetin temel belirleyicisi; dijital altyapısını güçlendiren, sürdürülebilir üretime yatırım yapan ve katma değerli ürün geliştirebilen firmalar olacak. Biz de bu dönüşümün bir parçası olarak teknolojiyi üretimin merkezine koymaya ve kalite odaklı büyümeye devam ediyoruz.

Muzaffer Turgut Kayhan

ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

​Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme önceliğimiz

Dünya tekstil piyasası çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik kriterleri, bizim en önemli ajanda maddelerimiz. Biz, bölgedeki üreticilerimizin bu dönüşüme ayak uydurması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Artık sadece üretmek yetmiyor; çevreci, sürdürülebilir ve izlenebilir bir üretim modeli kurmak zorundayız. Dijitalleşme de bu sürecin ayrılmaz bir parçası. Üretim hatlarımızda teknolojiyi ne kadar etkin kullanırsak, verimliliğimizi de o kadar yukarı taşıyoruz. Yapay zekâ ve otomasyon, sadece büyük fabrikaların değil, tüm ekosistemimizin bir parçası olmak durumunda.

Bugün uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu; kaliteli üretimin yanı sıra çevresel standartlara uyum sağlamaktan geçiyor. Özellikle Avrupa pazarı, karbon ayak izi düşük, enerji verimliliği yüksek ve şeffaf üretim süreçlerine sahip firmalarla çalışmayı tercih ediyor. Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilirlik konusunu yalnızca bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda önemli bir rekabet avantajı olarak görmesi gerekiyor.

Dijitalleşme sayesinde üretim süreçleri artık çok daha kontrollü ve verimli şekilde yönetilebiliyor. Yapay zekâ destekli sistemler; kalite kontrolden stok yönetimine, üretim planlamasından enerji kullanımına kadar birçok alanda firmalara önemli katkılar sağlıyor. Bu teknolojiler sayesinde hem maliyetler düşüyor hem de üretim süreçlerinde hata oranları minimum seviyeye indiriliyor. Özellikle veri odaklı üretim anlayışı, sektörün geleceğinde belirleyici bir rol oynayacak.

Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, coğrafi konumu ve hızlı teslimat kabiliyeti sektörümüz için önemli avantajlar sunuyor. Ancak bu avantajların sürdürülebilir olması için çevre dostu üretim modellerine yatırım yapılması ve dijital altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Dünya artık sadece ürünün kalitesine değil, üretim sürecinin tamamına odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde tekstil sektörünün başarısını belirleyecek en önemli unsurlar; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, inovasyon ve katma değerli üretim olacak. Biz de sektörümüzün bu dönüşümü doğru yönetebilmesi ve küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ali Rıza Yıldız

Bursa Uludağ üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Tekstilde dijital entegrasyon şart

Yapay zekâ artık çağımızda vazgeçilmez bir hale geldi. Ben de 30 yılını yapay zekâya adamış bir makine mühendisliği hocası olarak, bu teknolojinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bizzat deneyimleyen ve gören biriyim. Geldiğimiz noktada, tekstil sektörünün bu konuya odaklanması artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Tekstilin geleceğini, yapay zekânın sektöre entegre edilmesinde ve dijital dönüşümün tam anlamıyla gerçekleştirilmesinde görüyorum. Sektörümüzün rekabet gücünü koruyabilmesi için tüm üretim ve yönetim süreçlerinin bilgisayarla entegre hale getirilmesi gerekiyor. Yapay zekâ destekli bu dönüşüm, tekstil mühendisliğinin yeni rotasını belirleyecektir.

Bugün dünya tekstil sektörü yalnızca üretim kapasitesiyle değil; hız, verimlilik, kalite standardı, sürdürülebilirlik ve veri yönetimiyle rekabet ediyor. Artık klasik üretim anlayışı tek başına yeterli olmuyor. Siparişten üretime, kalite kontrolden lojistik süreçlerine kadar her aşamada dijitalleşmenin etkisini görüyoruz. Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde üretim hatalarında ciddi düşüşler sağlanabiliyor, enerji tüketimi optimize edilebiliyor ve müşteri talepleri çok daha hızlı analiz edilerek üretime aktarılabiliyor.

Özellikle tekstil gibi yoğun üretim yapan sektörlerde veri analizi büyük önem taşıyor. Fabrikalarda oluşan milyonlarca verinin doğru okunması ve yorumlanması, işletmelere ciddi avantaj kazandırıyor. Yapay zekâ; arıza tahminlerinden stok yönetimine, kalite analizlerinden üretim planlamasına kadar birçok alanda işletmelere hız ve maliyet avantajı sunuyor. Bu durum hem verimliliği artırıyor hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü yukarı taşıyor.

Bunun yanında sürdürülebilir üretim anlayışı da artık sektörün merkezinde yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda karbon ayak izi, enerji verimliliği ve çevresel standartlar her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Dijital sistemlerle desteklenen üretim altyapıları, kaynak kullanımını daha kontrollü hale getirirken israfın azaltılmasına da katkı sağlıyor. Bu nedenle dijital dönüşüm yalnızca teknolojik bir yatırım değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin de temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tekstil mühendisliğinin geleceğinde de artık sadece klasik üretim bilgisi yeterli olmayacak. Yeni nesil mühendislerin; yazılım, veri analizi, otomasyon sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Çünkü geleceğin fabrikaları, insan ve teknolojinin birlikte çalıştığı akıllı üretim merkezlerine dönüşecek. Bu dönüşüme ayak uydurabilen firmalar büyümesini sürdürecek, adapte olamayanlar ise rekabette geride kalacaktır.

Dilek Kut

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

Mühendis adaylarımız sürdürülebilirliği özümsemeli

Tekstil mühendisliği, sadece üretim hatlarından ibaret değil; tasarımdan sürdürülebilirliğe, teknik tekstillerden dijitalleşmeye kadar uzanan çok yönlü bir disiplindir. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, öğrencilerimize sadece teknik bilgi aşılamıyor, aynı zamanda onları sektörün dinamiklerine hazırlıyoruz. Bugün dünya tekstil sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenirken, mühendis adaylarımızın bu kavramları özümsemiş olması bir tercih değil, zorunluluktur.

Günümüzde mühendislik anlayışı yalnızca üretim yapabilen insan yetiştirmekten çok daha öteye geçmiş durumda. Artık çevresel etkileri analiz edebilen, kaynak kullanımını doğru planlayabilen, enerji verimliliğini önemseyen ve sürdürülebilir üretim süreçlerini yönetebilen bireyler ön plana çıkıyor. Tekstil sektörü de bu dönüşümün merkezinde yer alan alanlardan biri haline geldi. Çünkü tekstil üretimi; su tüketimi, enerji kullanımı, karbon emisyonu ve geri dönüşüm süreçleri açısından dünyanın en hassas sektörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle geleceğin tekstil mühendislerinin yalnızca teknik üretim süreçlerini değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk bilincini de taşıması gerekiyor. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil üretim ve karbon yönetimi gibi kavramlarla iç içe olması büyük önem taşıyor. Çünkü önümüzdeki dönemde uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin en önemli şartlarından biri sürdürülebilir üretim standartlarına uyum sağlamak olacak.

Özellikle Avrupa pazarında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, üretim süreçlerinin şeffaflığını ve çevresel etkilerini doğrudan gündeme taşıyor. Artık yalnızca kaliteli ürün üretmek yeterli değil; o ürünün hangi şartlarda üretildiği, ne kadar enerji tüketildiği, geri dönüştürülebilir olup olmadığı ve çevreye etkisi de değerlendiriliyor. Bu noktada mühendislerin rolü çok daha stratejik hale geliyor.

Bizler üniversite olarak öğrencilerimizin sadece teorik bilgiyle mezun olmasını değil, aynı zamanda sektörün dönüşümünü okuyabilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Sanayi iş birlikleri, uygulamalı eğitimler, laboratuvar çalışmaları ve sektör buluşmalarıyla öğrencilerimizi gerçek iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü sektör artık çözüm üreten, yenilik geliştiren ve değişime hızlı adapte olabilen mühendis profillerine ihtiyaç duyuyor.

Bunun yanında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları da tekstil mühendisliğinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Veri odaklı üretim sistemleri, akıllı fabrikalar ve otomasyon destekli süreçler, mühendislik bakış açısını yeniden şekillendiriyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm alanlarında kendilerini geliştirmesi büyük önem taşıyor.

Geleceğin tekstil sektörü; çevreye duyarlı, teknolojiyle entegre çalışan ve yüksek katma değerli üretim yapabilen firmalar üzerinden şekillenecek. Bu dönüşümün merkezinde ise iyi yetişmiş mühendisler yer alacak. Bu nedenle genç mühendis adaylarımızın sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da okuyabilen bir vizyona sahip olması gerekiyor.

Fatma Kumsar Uray

Altınsu Tekstil Sürdürülebilirlik Müdürü

Doğaya saygılı model yürütüyoruz

Altınsu Tekstil'de edindiğim 8 yıllık sürdürülebilirlik yöneticiliği deneyimimle sabittir ki; geleceğin tekstili, sorgulayan, araştıran ve dijitalleşen bir mühendislik vizyonuyla yükselecektir. Bizim için sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, iş yapış biçimimizin merkezidir. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel düzenlemeler kapımızdayken, ham maddeden enerji kullanımına kadar her aşamada doğaya saygılı bir model yürütüyoruz. Geri dönüştürülmüş elyaflar ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler, fabrikamızın üretim standartlarını belirliyor.

Bugün tekstil sektöründe rekabet yalnızca fiyat ve üretim kapasitesiyle ölçülmüyor. Artık markalar; karbon ayak izi düşük, çevre dostu ve izlenebilir üretim yapan firmalarla çalışmayı tercih ediyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik anlayışını üretimin her aşamasına entegre etmek büyük önem taşıyor. Enerji verimliliği, atık yönetimi, su tüketiminin azaltılması ve geri dönüşüm süreçleri artık sektörün temel gündem maddeleri arasında yer alıyor. Biz de bu dönüşümü sadece bugünü değil, geleceği planlayarak yönetmeye çalışıyoruz.

Sektörün bir diğer kritik ayağı ise dijital dönüşüm. Üretim süreçlerimizde otomasyonu ve dijital takip sistemlerini kullanarak hata payını minimize ediyor, verimliliğimizi artırıyoruz. Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde üretim süreçlerini anlık takip edebiliyor, kalite kontrol mekanizmalarını daha güçlü hale getirebiliyoruz. Özellikle veri analizi ve otomasyon uygulamaları, üretimde hız ve kalite açısından ciddi avantaj sağlıyor. Dijitalleşme sayesinde hem maliyetleri daha kontrollü yönetebiliyor hem de müşterilerimizin beklentilerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz.

Ancak teknoloji tek başına yeterli değil; bu teknolojiyi tasarım gücüyle taçlandırmak zorundayız. Katma değerli üretim artık sektörün en önemli başlıklarından biri haline geldi. Sadece üretim yapan değil, trend belirleyen, yenilik geliştiren ve tasarım odaklı düşünebilen firmalar küresel pazarda daha güçlü konuma geliyor. Özellikle teknik tekstiller, fonksiyonel kumaşlar ve sürdürülebilir koleksiyonlar geleceğin en önemli alanları arasında yer alıyor.

Eskiden tekstil mühendisliği dendiğinde akla gelenler ile bugünkü roller arasında büyük bir fark var. Geçmişte tekstil mühendisleri sektörde belki daha kısıtlı alanlarda yer alırken, bugün artık çok daha farklı ve kritik kavramlar işin içine girmiş durumda. Veri analizi, sürdürülebilirlik yönetimi, dijital üretim sistemleri, yapay zekâ uygulamaları ve inovasyon süreçleri mühendisliğin ayrılmaz parçaları haline geldi. Şu an hem mühendislik hem de yönetim kanadında yeni arayışlar ve uzmanlık alanları gelişiyor. Bu değişim ve gelişim süreci biz mühendisler için gerçekten heyecan verici.

Genç arkadaşlarımızın heyecanı, sektörümüzün geleceğine dair umutlarımı artırıyor. Yeni neslin teknolojiye daha yakın olması, sorgulayan ve araştıran bir bakış açısıyla yetişmesi sektör adına önemli bir avantaj sağlıyor. Önümüzdeki dönemde çevreye duyarlı, dijitalleşmiş ve yüksek katma değerli üretim yapan firmaların çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyorum. Türk tekstil sektörü, sahip olduğu üretim altyapısı, insan kaynağı ve dönüşüm potansiyeliyle bu süreci başarıyla yönetebilecek güce sahip.

Utku Varol

İsko Sürdürülebilirlik Müdürü

Dijitalleşme araç değil amaç olmalı

Sürdürülebilirlik dediğimizde sadece geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını anlamamak gerekiyor. Bizim için bu kavram; suyun geri kazanımından enerji verimliliğine, ham maddenin tarladaki izlenebilirliğinden nihai ürünün yaşam döngüsüne kadar uzanan çok geniş bir zinciri kapsıyor. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, bu süreçleri dijital olarak takip edemeyen ve raporlayamayan firmaların küresel pazarda oyun dışı kalacağı bir döneme girdik.

Dijitalleşmeyi sadece bir araç değil, her yere yayılan bir amaç olarak görmeliyiz. Veriyi izlemek, ölçmek ve yönetmek işin temelidir. Dijitalleşme sayesinde işletmenin adeta “MR’ını çekiyor” ve ardından iyileştirme aşamasına geçiyoruz. Çünkü ölçemediğiniz hiçbir süreci sağlıklı şekilde yönetemezsiniz. Bugün artık üretim süreçlerinden enerji tüketimine, su kullanımından karbon emisyonuna kadar her başlık veriyle yönetiliyor. Firmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için önce kendi süreçlerini net şekilde analiz edebilmesi gerekiyor.

Tekstil tedarik zincirinde en büyük çevresel etki ve sera gazı emisyonu yüzde 55-60 oranında boyahanelerden kaynaklanıyor. Özellikle indigo çözgü boyama ve apre işlemlerindeki enerji ve boya tüketimini azaltmak bizim için hayati önem taşıyor. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle bu flote oranlarını düşürüyor ve kimyasallarımızı çok daha verimli kullanıyoruz. Bu sayede hem çevresel etkiyi azaltıyor hem de maliyet avantajı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde çevreci üretim tekniklerine yatırım yapmayan firmaların rekabet gücünü koruması giderek zorlaşacak.

Enerji tarafında sadece “çatıya güneş paneli kurduk” demek yeterli değil. Öncelikle enerji ve su kaçaklarımızı ölçmeli, ardından verimlilik artırıcı noktalara odaklanmalıyız. Mühendislik tam da burada devreye giriyor; bir yüzey ısınıyorsa o ısıyı başka bir proseste nasıl kullanabileceğimizi, yani atık ısı geri kazanımını hesaplamalıyız. Fabrika içerisindeki her kaynağın mümkün olan en verimli şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliği de doğrudan etkiliyor.

Su yönetimi ise ülkemiz için en kritik meselelerden biri. Biliyorsunuz ki Türkiye’nin büyük bölümü kurak ve yarı kurak alanlardan oluşuyor. Bu nedenle tekstil sektöründe suyun doğru kullanımı artık stratejik bir konu haline geldi. Sektörümüzde ISO 14046 su verimliliği uygulamaları gibi yeni standartlar giderek yaygınlaşıyor. Büyük markaların koyduğu hedefler doğrultusunda, daha az su tüketen prosesler geliştirmek ve kullanılan suyu geri kazanarak tekrar üretime kazandırmak artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.

Özellikle yıkama makinelerinden çıkan suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanılması hem çevresel etkiyi azaltıyor hem de kaynak verimliliği sağlıyor. Bu yaklaşım artık sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil; doğrudan iş modelimizin ve üretim anlayışımızın temel bir parçası haline geldi. Çünkü dünya artık yalnızca ürünün kalitesine değil, o ürünün hangi şartlarda üretildiğine de bakıyor.

Bunun yanında dijital takip sistemleri sayesinde üretim süreçlerindeki kayıpları anlık olarak görebiliyor, hızlı müdahalelerle verimlilik artışı sağlayabiliyoruz. Yapay zekâ destekli analizler, enerji tüketim modelleri ve otomasyon sistemleri üretimin geleceğini şekillendiriyor. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliği gerçek anlamda sağlayabilmenin yolu da bu teknolojileri doğru kullanmaktan geçiyor.

Özetle; tek bir anahtar kelimeye veya teknolojiye sığınmak yerine, sürekli iyileştirme kültürünü tüm süreçlerimize yaymalıyız. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme birbirinden bağımsız değil, tam aksine birbirini besleyen iki temel dönüşüm alanıdır. Geleceğin güçlü tekstil firmaları da veriyi doğru yöneten, kaynaklarını verimli kullanan ve değişime hızlı adapte olabilen şirketler olacaktır.

Hale Kaya Gürler

Küçükçalık Tekstil Kalite ve Yönetim Sistemleri Müdürü

Standartların Üzerinde Sürdürülebilirlik Vizyonu

Biz Küçükçalık Tekstil olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yalnızca bir hedef değil, tüm üretim ve yatırım süreçlerimizin temel omurgası olarak konumlandırıyoruz. Türkiye’deki tesislerimiz için belirlediğimiz vizyon neyse, aynı kararlılıkla Mısır’daki üretim tesislerimizde de birebir uygulanmaktadır. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde, tüm operasyonlarımızda çevresel sorumluluk, kaynak verimliliği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkelerini eş zamanlı olarak yönetiyoruz.

Mısır’daki fabrikamız bu vizyonun önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Tesisimizin bahçesinde yer alan ve günlük yaklaşık 1500 metreküp su arıtma kapasitesine sahip ileri teknoloji arıtma sistemimiz sayesinde, suyun yeniden kullanımı ve doğaya geri dönüşü konusunda yüksek standartlarda bir döngüsel yapı kurmuş durumdayız. Bununla birlikte, yaklaşık 10 yıldır çatılarımızda aktif olarak çalışan güneş enerji sistemlerimiz sayesinde, enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor, karbon ayak izimizi sürekli olarak azaltıyoruz.

Küresel tedarik zincirinde yer alabilmek için gerekli olan tüm sosyal ve çevresel denetim süreçlerini de en üst düzeyde karşılıyoruz. Dünyanın önde gelen markalarının yılda 10-15 kez gerçekleştirdiği bağımsız denetimlerden yüksek skorlarla geçerek, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik performansımızla da güvenilir bir iş ortağı olduğumuzu kanıtlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl Sakarya Hendek fabrikamızda devreye aldığımız “T2T” (Textile to Textile) tesisimiz ise bu vizyonun Türkiye’deki en güçlü yansımalarından biridir. Bu sistem sayesinde, aylık yaklaşık 7 milyon metre polyester ve polyester karışımlı kumaş üreten tesisimizden çıkan tüm üretim atıkları yeniden işlenerek ipliğe dönüştürülmektedir. Böylece lineer üretim modeli yerine tamamen döngüsel bir üretim yaklaşımı hayata geçirilmiş, atık kavramı üretim zincirinin dışına taşınarak yeniden değer yaratılan bir kaynağa dönüştürülmüştür.

Sürdürülebilir elyaf gruplarındaki kullanım oranımızı da her geçen yıl artırmaktayız. Halihazırda %10 seviyelerinde olan bu oranı, önümüzdeki dönemde stratejik hedeflerimiz doğrultusunda %60-70 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu dönüşüm, yalnızca üretim süreçlerimizi değil, aynı zamanda ürün portföyümüzü ve tedarik zinciri yönetimimizi de kapsamlı şekilde yeniden şekillendirmektedir.

Ayrıca geliştirdiğimiz “B-Loop” markamız ile geri dönüştürülmüş iplikleri sektöre sunarak, global tekstil endüstrisinde “pre-consumer” geri dönüşüm modelinin önemli aktörlerinden biri haline geldik. Bu sayede yalnızca kendi üretim süreçlerimizde değil, tüm sektör genelinde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlayan bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.

Her iki fabrikamızda da temel stratejimiz; uluslararası çevre regülasyonlarına tam uyum sağlamak, küresel marka beklentilerini karşılamak ve sürdürülebilir üretim alanında sürekli gelişim yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektir. Bu doğrultuda attığımız her adım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin kaynaklarını da koruma sorumluluğu ile şekillenmektedir.