Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki gövde gösterisi niteliğindeki İDEF Uluslararası Savunma Sanayi fuarı 2025 yılının ardından 2027 yılında da Bursa sanayisinin gücünü arkasına alarak kapılarını açacak. 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan organizasyonun hazırlıkları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) arasındaki stratejik iş birliği ile şimdiden başladı.

Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilecek olan fuar, yerli ve milli projelerin dünya vitrinine çıkacağı en kapsamlı platform olma özelliğini sürdürecek. TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu liderliğinde yürütülen süreçte, IDEF 2027’nin sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda stratejik ortaklıkların kurulduğu ve Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme stratejisinin desteklendiği bir yapıya sahip olması planlanmaktadır.

2030 hedeflerine stratejik ivme

Bursa, savunma ve havacılık alanında Türkiye’nin en önemli üretim kalelerinden biri olma yolunda ilerlerken, IDEF 2027 bu dönüşümün en büyük itici gücü olacak. Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) bünyesindeki firmaların fuarda aktif rol almasıyla, kentin havacılık ve savunma alt sistemlerindeki üretim yetkinliklerinin uluslararası pazarlara ihraç edilmesi hedeflenmektedir.