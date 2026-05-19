KFA Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştirilecek HOMETEX 2026, bu yıl da üretim gücü, tasarım kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle Türk ev tekstili sektörünün uluslararası vitrini olacak. Toplam 200 bin metrekarelik dev alanda ve 11 salonda düzenlenecek HOMETEX 2026’da sürdürülebilir üretim, dijitalleşme, inovasyon, teknik tekstiller, akıllı kumaş uygulamaları ve tasarım odaklı koleksiyonlar ön plana çıkacak. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar çok sayıda ülkeden profesyonel alım heyetlerinin ziyaret edeceği organizasyon, sektörün küresel ticaret hacmine önemli katkı sunacak. Türkiye’nin ev tekstilindeki üretim merkezlerinden biri olan Bursa ise fuarda geniş katılımıyla dikkat çekecek. Aralarında perde, döşemelik kumaş, havlu, yatak tekstili, dekoratif tekstil, teknik tekstil ve kumaş üretimi alanlarında faaliyet gösteren 174 Bursalı firma, yeni sezon koleksiyonlarını ve üretim kabiliyetlerini dünya pazarına tanıtacak. Bursa’dan katılım sağlayacak firmalar arasında tekstil sektörünün köklü markalarının yanı sıra inovatif üretim yapan yeni nesil şirketler de yer alacak.

Sürdürülebilirlik ön planda olacak

Fuar kapsamında firmalar; sürdürülebilir hammaddeler, geri dönüştürülebilir ürünler, çevre dostu üretim süreçleri ve dijital baskı teknolojileri gibi alanlarda geliştirdikleri yeni çözümleri sergileyecek. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası tekstil sektöründe önem kazanan karbon ayak izi yönetimi, enerji verimliliği ve izlenebilir üretim modelleri de HOMETEX’in öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Yeni iş birlikleri geliştirilecek

Ev tekstili sektöründe ihracatın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan fuar, üretici firmalar ile uluslararası satın almacıları doğrudan bir araya getirerek yeni iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlayacak. Bursa’dan katılım sağlayacak firmalar arasında perde ve dekorasyon tekstilinden teknik tekstile kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyor. Fuar boyunca firmaların yeni koleksiyonlarını tanıtmasının yanı sıra ihracat bağlantıları kurması, yeni pazarlara açılması ve mevcut ticaret hacimlerini artırması hedefleniyor. Türkiye’nin tekstil ve ev tekstili alanındaki küresel rekabet gücünü artıran organizasyonlardan biri olarak gösterilen HOMETEX 2026’nın, sektörün üretim, tasarım ve ihracat odaklı büyümesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.