Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla modern kapalı pazar alanı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yapımında sona yaklaşılan Demirtaş Sakarya Mahallesi Pazar Alanı’nı, Başkan Erkan Aydın, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar ile birlikte ziyaret ederek çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Demirtaş Merkez Camii’nde cuma namazını kılan Başkan Aydın, namaz sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aydın, ihtiyaç duyulan hizmetlerin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.

“Pazar Alanını 2-3 Ay İçinde Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunacağız”

Demirtaş Sakarya Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda çalışmaların iyi gittiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar ve ilgili müdürlerimiz de süreci yakından takip ediyor. Söz verdiğimiz gibi 6 ay içinde burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yağmur suyunun depolandığı, günümüz şartlarına uygun, modern ve tasarruf sağlayan bir pazar alanı olacak. İnşallah 2-3 ay içerisinde açılışını yapmak nasip olur.”

Demirtaş sakinleri ise yaptığı hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.