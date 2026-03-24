Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek zirve kapsamında alanında deneyimli kişiler sahne alarak bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, fonangels.com Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, House of Hunny kurucusu Balca Alper Picht ve SECE Hayvancılık kurucusu Seval Şengör gibi dikkat çeken isimler, girişimcilik yolculuklarına dair değerli perspektifler sunacak.

Katılımcılara yalnızca ilham vermekle kalmayacak olan OSGİZ’26, aynı zamanda yeni iş birliklerinin kurulmasına, yatırım fırsatlarının keşfedilmesine ve güçlü bağlantıların oluşturulmasına da zemin hazırlayacak. Özellikle yapay zeka destekli B2B iş görüşmeleri, girişimciler ile yatırımcılar arasında daha verimli ve hedef odaklı eşleşmelerin gerçekleşmesini sağlayacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek zirveye yoğun ilgi beklenirken, organizasyon şimdiden bölgenin en dikkat çeken girişimcilik etkinliklerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Osmangazi Belediyesi, OSGİZ’26 ile yalnızca bir zirveye değil; yeniliğe, iş birliğine ve geleceğin iş dünyasına öncülük ediyor.