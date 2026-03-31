EKOHABER ÖZEL

Metal işleme teknolojilerinin en önemli buluşmalarından biri olan STOM-TOOL Fuarı, küresel sanayi profesyonellerini aynı platformda buluşturmayı sürdürüyor. Endüstriyel Bahar (Industrial Spring) organizasyonunun en önemli ayaklarından biri olan fuar, Sac İşleme Makineri, takım tezgahları ve ileri üretim teknolojilerinde son gelişmelerin sergilendiği uluslararası bir platform olma özelliği taşıyor. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları ağırlayan STOM-TOOL, özellikle metal işleme sektörüne yönelik Sac ve Boru Lazer Makineleri, Testereler, Sac ve Boru Bükme Makineti CNC torna ve freze tezgahları, taşlama sistemleri ve kesici takımlar gibi geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Fuarda sergilenen teknolojiler, üretimde verimlilik ve hassasiyeti artırmaya yönelik çözümler sunarken, ziyaretçilere en yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı tanıyor.

Yeni iş birlikleri gelişiyor

Canlı makine demonstrasyonları fuarın en dikkat çeken unsurları arasında yer alırken, katılımcılar ileri üretim teknolojilerinin gerçek zamanlı performansını gözlemleyebiliyor. Aynı zamanda sektör uzmanlarıyla birebir temas kurma imkânı sağlayan fuar, yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar için önemli bir zemin oluşturuyor.

Stratejik buluşma noktası

Metal işleme endüstrisinin yanı sıra robotik, otomasyon, kaynak teknolojileri ve 3D üretim gibi alanları da kapsayan etkinlik, sanayide dijital dönüşümün geldiği noktayı ortaya koyuyor. Bu yönüyle STOM-TOOL, sadece bir ürün sergileme alanı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin gerçekleştiği stratejik bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Avrupa’nın önde gelen sanayi etkinliklerinden biri olarak kabul edilen STOM-TOOL, her yıl artan katılımcı sayısı ve sergilenen yenilikçi çözümlerle küresel üretim ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

STOM-TOOL FUARI’NA KATILAN BURSA FİRMALARI

AKYAPAK

BAYKAL

BEKAMAK

DURMAZLAR

ERBEND

ERMAKSAN

KARBEND

LASERSONIC

ŞAHİNLER

*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır