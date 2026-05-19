Ermaksan, fuar kapsamında özellikle Türkiye’nin ilk çift namlulu deniz topu olan THUNDERBOLT 40/70 T başta olmak üzere THUNDERBOLT 40/70 S tek namlulu deniz topu, askerî lazerler, lazer diyot teknolojileri, FBG sensör çözümleri ile metal 3D yazıcı ve parça üretim kabiliyetlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuarda hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen çok sayıda resmî delegasyon ve askerî heyeti standında ağırlayan firma, ürünleri ve üretim altyapısı hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle deniz sistemleri, lazer teknolojileri ve eklemeli imalat alanlarında gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş birlikleri ve teknik temaslar açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Özkayan:“Ar-Ge ve üretim yatırımlarını artırarak sürdürüyoruz”

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, SAHA EXPO’nun Türkiye’nin savunma sanayiindeki üretim gücünü ve teknoloji kapasitesini uluslararası arenada görünür kılan önemli organizasyonlardan biri olduğuna dikkat çekerek, milli savunmaya katkı sağlayacak Ar-Ge ve üretim yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini ifade etti. Özkayan, başta 40 mm deniz topu olmak üzere savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarına ve yüksek katma değerli üretim yatırımlarına devam edeceğini de ifade etti.