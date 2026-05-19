Kuruluşundan bu yana yenilikçi üretim anlayışı, müşteri odaklı yaklaşımı ve mühendislik gücüyle büyümesini sürdüren MHK Makine, bugün savunma sanayiine yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 7 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren firma, güçlü mühendislik kadrosu ve teknolojik altyapısıyla yüksek hassasiyetli üretim gerçekleştiriyor. Aynı zamanda 2025 yılı için 2 milyon Euro olarak belirlenen yatırım bütçesi, önümüzdeki 5 yıl toplamında 8 milyon Euro seviyesine çıkarıldı. MHK Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keser ve Genel Müdür Mustafa Erol, firmanın kuruluş sürecinden bugüne kadar önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Firmamızı 2005 yılında 3 ortaklı bir yapı ile kurduk. İlk yıllarda yalnızca bir makine ile başladığımız üretim yolculuğunda yaklaşık 20 yıl boyunca otomotiv sektörüne hizmet verdik. Hazır projeler üzerinde çalışarak tecrübemizi artırdık. O dönemde 2-3 kişilik bir ekipken bugün 75-80 kişilik büyük bir aile haline geldik. Bünyemizde kaynak mühendisleri, makine mühendisleri ve üretim tarafında görev alan uzman ekiplerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Savunma sanayii ülkemiz açısından önemli”

Otomotiv sektöründe yaşanan değişimlerin ardından savunma sanayiine yönelme kararı aldıklarını ifade eden Hüseyin Keser ve Mustafa Erol, “Savunma sanayiinin ülkemiz açısından stratejik önem taşıması bizi bu alana yatırım yapmaya teşvik etti. Daha önce yabancı olduğumuz bu sektörde kısa sürede ciddi bir altyapı oluşturduk. Gerekli kalite belgelerini aldık, ölçüm cihazlarımızı yeniledik ve sistemimizi yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede kurarak aktif şekilde işletmeye başladık. Yeni yatırımlar kapsamında 8 metre ve 4 metre ebatlarında iki büyük tezgâh siparişi verdik. Ayrıca mevcut 4 bin metrekarelik kapalı alanımızı genişleterek yaklaşık 7 bin metrekarelik üretim kapasitesine ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretim gücünü artıracak projelerde yer almayı hedefliyoruz”

Firma bünyesinde gerçekleştirilen yeni yatırımlarla birlikte laboratuvarlar, ölçüm merkezleri ve yüksek teknolojili makinelerin kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirten Keser ve Erol, savunma sanayiine yönelik yüzey kaplama süreçlerinde de yeni hedefler belirlediklerini söyledi. 2014 yılında kurulan Silber Kimya ile savunma sanayiinde üretilen parçaların dış yüzey kaplama işlemlerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hüseyin Keser ve Mustafa Erol, “Amacımız sadece üretim yapmak değil; yüksek kalite standartlarında, sürdürülebilir ve katma değerli çözümler sunabilmek. Savunma sanayiinde yerli üretim gücünü artıracak projelerde yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.