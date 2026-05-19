Üretiminin yüzde 30’unu 25’i aşkın ülkeye ihraç eden Dorukmak Makine’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Kurtuluş, otomotiv süspansiyon, direksiyon ve aktarma sistemlerinde kullanılan toz lastiklerinin amortisör millerinden rotil mafsallarına, aks kafalarından direksiyon kutusu bağlantılarına kadar tüm kritik noktaları dış ortamın aşındırıcı etkilerinden koruyarak sistem ömrünü ve sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, bu parçaların dayanımında elastomer reçete tasarımının belirleyici rol oynadığını vurguladı. Geleneksel üretim süreçlerinde yaygın olarak tercih edilen petrol bazlı proses yağlarının ithalata dayalı olması nedeniyle maliyet dalgalanmaları ve tedarik zinciri riskleri oluşturduğuna dikkat çeken Berke Kurtuluş, “Aynı zamanda karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel hedefler, sektörü alternatif hammaddelere yönelmeye zorluyor. Biz de bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Karbon ayak izinde düşüş sağlanıyor

Geliştirilen yeni reçetelerde bitkisel bazlı yağların kullanıldığını ifade eden Dorukmak Makina Ar-Ge Sorumlusu Özcan Cura da, bu yağların yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi sayesinde çevresel açıdan önemli avantajlar sunduğunu kaydetti. Yapılan analizlerde, bitkisel yağ kullanımının karbon ayak izini fosil bazlı yağlara kıyasla düşürdüğünün görüldüğünü belirten Cura, “Bu yaklaşım, sürdürülebilir üretim hedeflerimize somut katkı sağlıyor” diye konuştu. Bitkisel yağların yerel ve bölgesel kaynaklardan temin edilebilmesinin, üretim süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltan önemli bir unsur olduğuna işaret eden Dorukmak Makine Ar-Ge Özcan Cura, bunun hem maliyet öngörülebilirliği hem de üretim sürekliliği açısından avantaj yarattığını söyledi.