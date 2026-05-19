Ders kapsamında öğrenciler, robot teknolojisiyle etkileşim kurarak hem zamanı öğrenme hem de İngilizce iletişim becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrencilerin derse aktif katılım gösterdiği etkinlikte, öğrenme sürecinin daha kalıcı ve eğlenceli hale geldiği gözlemlendi. Yetkililer, teknolojinin eğitim süreçlerine entegre edilmesinin öğrencilerin yabancı dil gelişimine önemli katkı sağladığını belirtirken, robotik kodlama destekli uygulamaların çocukların problem çözme, analitik düşünme ve iletişim becerilerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Çift dilli eğitim yaklaşımını teknolojiyle destekleyen Uludağ Koleji, çağın gereksinimlerine uygun yenilikçi eğitim modelleriyle öğrencilerini geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.