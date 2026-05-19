Özel Bursa Kültür Okulları tarafından düzenlenen ‘Gençler Konuşuyor Biz Dinliyoruz’ konulu tersine mentörlük zirvesi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencileri tersine mentörlük yöntemiyle, ailelerinin koydukları kuralların ve yaklaşımlarının kendilerinde yol açtığı duygusal durumları açıklarken, beklentilerini açık yüreklilikle dile getirdiler, “Bizi anlamaya çalışın” mesajı verdiler. Etkinliğin açılışında konuşan Özel Kültür Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, çocuklara ve gençlere, “Sizi anlamak istiyoruz” diyen bir yaklaşımla, gençlerin ebeveynlerine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kendilerini ifade edebilme imkânı tanımak istediklerini söyledi.

İletişim kurabilen bireyler geleceği şekillendiriyor

2002 yılında çıktıkları eğitim yolculuğunda yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum olmadıklarını belirten Bulut, “Elbette öğrencilerimizin sınavlarda elde ettiği başarılarla, Türkiye dereceleriyle, tam puan sonuçlarıyla gurur duyduk. Ancak biz eğitimin sadece sınav sonuçlarından ibaret olmadığına her zaman inandık. Bu nedenle robotik ve yapay zekâ çalışmalarından sosyal sorumluluk projelerine, Kültürlü Çocuk Şenliği’nden Momtalks etkinliklerine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatın her alanında gelişim göstermesi için çalıştık. Çünkü biliyoruz ki geleceği güçlü yapan şey yalnızca bilgi değildir. İletişim kurabilen, kendini ifade edebilen, anlaşılmayı bekleyen ama aynı zamanda anlamayı da bilen bireylerdir. Bir süre önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Yıldırım Sırakaya ile eğitim üzerine sohbet ederken gençlere yönelik yeni projelerimizi değerlendirdik” diye konuştu.