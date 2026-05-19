İş sağlığı ve güvenliği kültürünü üretimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Tuna Arıncı, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Arıncı, “Valeo Türkiye olarak çalışanlarımızın güvenliğini her zaman en öncelikli konularımızdan biri olarak görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanında oluşturduğumuz farkındalık kültürü, disiplinli çalışma anlayışımız ve ekip ruhumuz sayesinde bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Tuna Arıncı, sürdürülebilir üretim anlayışı kapsamında çalışan güvenliğine yönelik yatırımların ve eğitim çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtirken, güvenli çalışma kültürünün kurumun temel değerlerinden biri olmaya devam edeceğini ifade etti.